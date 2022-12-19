Чим замінити калорійний майонез у святкових стравах: рецепт соусу, який не зашкодить фігурі
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Прекрасно доповнить і овочеві, і м’ясні страви
Триває Різдвяний піст, якого, однак, не всі українці дотримуються. Навіть якщо ви не сильно релігійні, вживання пісних та й не дуже калорійних страв позитивно позначиться на вашій фігурі навіть після всіх новорічних свят.
Поговоримо про майонез. У популярний покупний соус зазвичай вже додані підсилювачі смаку, величезна кількість консервантів та інші "радості", які явно не корисні для здоров’я, пише vazhnoznat. Тому чому б не приготувати домашній майонез, у якому ви точно будете впевнені?
У цьому матеріалі пропонуємо рецепт смачного та корисного аналога – яблучного майонезу. Він готується без яєць і з мінімумом олії, а яблука додадуть соусу приємну кислинку.
Як приготувати майонез з яблук
Інгредієнти:
- 4 невеликі яблука
- 1 ч. л. солі
- 1 ст. л. гірчиці
- щіпка куркуми
- 1 ст. л. лимонного соку
- чорний мелений перець
- 200 г олії
Приготування:
- Яблука очистьте від шкірки, видаліть плодоніжку, насіння і серцевину. Фрукти складіть у целофановий пакет, зав’яжіть його і зробіть кілька проколів, щоб при приготуванні виходила пара. Відправте в мікрохвильову піч на 5–7 хвилин.
- З яблук приготуйте пюре.
- Потім додайте в яблучну масу сіль, гірчицю та 1 столову ложку лимонного соку. Якщо яблука кислі, краще додайте 1 чайну ложку лимонного соку і стільки цукру.
- Для приємного жовтуватого кольору майонезу додайте куркуму. Поперчіть і додайте олію. Збийте блендером кілька хвилин до однорідності або добре перемішайте вручну.
- Готовий соус перелийте в банку та поставте в холодильник.
Раніше український кулінар Володимир Ярославський поділився рецептом пісного майонезу з тофу.