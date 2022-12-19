Чим замінити калорійний майонез у святкових стравах: рецепт соусу, який не зашкодить фігурі

Прекрасно доповнить і овочеві, і м’ясні страви

Триває Різдвяний піст, якого, однак, не всі українці дотримуються. Навіть якщо ви не сильно релігійні, вживання пісних та й не дуже калорійних страв позитивно позначиться на вашій фігурі навіть після всіх новорічних свят.

Поговоримо про майонез. У популярний покупний соус зазвичай вже додані підсилювачі смаку, величезна кількість консервантів та інші "радості", які явно не корисні для здоров’я, пише vazhnoznat. Тому чому б не приготувати домашній майонез, у якому ви точно будете впевнені?

У цьому матеріалі пропонуємо рецепт смачного та корисного аналога – яблучного майонезу. Він готується без яєць і з мінімумом олії, а яблука додадуть соусу приємну кислинку.

Як приготувати майонез з яблук

Інгредієнти:

4 невеликі яблука

1 ч. л. солі

1 ст. л. гірчиці

щіпка куркуми

1 ст. л. лимонного соку

чорний мелений перець

200 г олії

Приготування:

Яблука очистьте від шкірки, видаліть плодоніжку, насіння і серцевину. Фрукти складіть у целофановий пакет, зав’яжіть його і зробіть кілька проколів, щоб при приготуванні виходила пара. Відправте в мікрохвильову піч на 5–7 хвилин. З яблук приготуйте пюре. Потім додайте в яблучну масу сіль, гірчицю та 1 столову ложку лимонного соку. Якщо яблука кислі, краще додайте 1 чайну ложку лимонного соку і стільки цукру. Для приємного жовтуватого кольору майонезу додайте куркуму. Поперчіть і додайте олію. Збийте блендером кілька хвилин до однорідності або добре перемішайте вручну. Готовий соус перелийте в банку та поставте в холодильник.

Раніше український кулінар Володимир Ярославський поділився рецептом пісного майонезу з тофу.