Легкий рецепт приголомшливого салату на Новий рік: не поступається ресторанній подачі (відео)

Такий салат стане чудовою альтернативним звичним майонезним закускам

На святковий стіл можна подати не лише традиційне "Олів’є", крабовий або "Шубу", а й порадувати сім’ю та гостей новими ідеями. Без майонезу можна приготувати смачний легкий салат із мандарином, який прикрасить вечерю на Різдво чи Новий рік. Незвичайна заправка зробить смак салату приголомшливим.

Рецепт легкого салату на свята публікує фудблогерка Таті Чуднова в Instagram. Цей салат особливо доречний у новорічно-святковий сезон, адже до нього додають мандарин – символ зими та Нового року. Інгредієнти в цій страві можна варіювати на свій смак. Головне — не перемішуйте відразу всі продукти в тарілці, а гарно викладіть, як у ресторані.

Інгредієнти:

мікс салату

авокадо

мандарин

томати черрі

сир з блакитною пліснявою

Заправка для салату:

лимон – 1 ст. л.

часник – 1/2 частина

мед — 1 ч. л.

гірчиця у зернах – 1 ч. л.

оливкова олія – 4 ст. л.

соєвий соус — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

Викладіть на плоску тарілку листя салату, як відео. Розріжте авокадо на кубики і викладіть поверх зелені, додайте до решти інгредієнтів. Очистіть мандарин і наріжте на слайси, як у ролику. Зверху викладіть половинки помідорів чері. Розріжте сир і додайте в тарілку. Видавіть сік лимона через сито, додайте подрібнений часник, оливкову олію, соєвий соус, зерна гірчиці, мед і перемішайте. Полийте заправкою продукти на тарілці.

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