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З чим замаринувати цвітну капусту, щоб вона вийшла ще смачнішою: простий рецепт апетитної заготівлі

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Смачнюча закрутка з капустою та буряком Новина оновлена 21 грудня 2022, 20:37
Смачнюча закрутка з капустою та буряком. Фото Лайфхакер

Цвітна капуста ідеально поєднується з буряком

Цвітна капуста — смачний овоч, який добре підходить для консервації. Ви можете додати її в овочеве соте на зиму або заготовити окремо. Якщо доповнити цвітну капусту буряком, то закрутка вийде не тільки смачною, а й набуде апетитного кольору.

Рецепт маринованої цвітної капусти з буряком на зиму публікує портал tutkatamka. Приготовлена таким способом капуста виходить смачною, ароматною та хрусткою. Закуска готова до споживання через добу після маринування.

Інгредієнти:

  • 2 кг цвітної капусти
  • 1 буряк
  • 3 зубчики часнику
  • 2 ст. л. солі
  • 4 горошини запашного перцю
  • 1 ч. л. базиліка
  • 2 ст. л. цукру
  • 3 ст. л. оцту

Спосіб приготування:

  1. Очистити та нарізати пластинами часник. Помити і поділити на суцвіття капусту. Почистити і нарізати скибочками буряки.
  2. У стерильні банки закласти часник, лавровий лист. Додати буряк і капусту, чергуючи. Залити овочі окропом і залишити на 20 хвилин.
  3. Злити в каструлю рідину, додати інші спеції та варити 5 хвилин після закипання. В останню чергу влити оцет.
  4. Залити маринадом овочі та закрутити банки. Укутати в рушник до охолодження. Готовність закуски — через добу.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих капустяних рулетиків.

Теги:
#Рецепт #Кольорова капуста #Консервація