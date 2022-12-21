З чим замаринувати цвітну капусту, щоб вона вийшла ще смачнішою: простий рецепт апетитної заготівлі

Цвітна капуста ідеально поєднується з буряком

Цвітна капуста — смачний овоч, який добре підходить для консервації. Ви можете додати її в овочеве соте на зиму або заготовити окремо. Якщо доповнити цвітну капусту буряком, то закрутка вийде не тільки смачною, а й набуде апетитного кольору.

Рецепт маринованої цвітної капусти з буряком на зиму публікує портал tutkatamka. Приготовлена таким способом капуста виходить смачною, ароматною та хрусткою. Закуска готова до споживання через добу після маринування.

Інгредієнти:

2 кг цвітної капусти

1 буряк

3 зубчики часнику

2 ст. л. солі

4 горошини запашного перцю

1 ч. л. базиліка

2 ст. л. цукру

3 ст. л. оцту

Спосіб приготування:

Очистити та нарізати пластинами часник. Помити і поділити на суцвіття капусту. Почистити і нарізати скибочками буряки. У стерильні банки закласти часник, лавровий лист. Додати буряк і капусту, чергуючи. Залити овочі окропом і залишити на 20 хвилин. Злити в каструлю рідину, додати інші спеції та варити 5 хвилин після закипання. В останню чергу влити оцет. Залити маринадом овочі та закрутити банки. Укутати в рушник до охолодження. Готовність закуски — через добу.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих капустяних рулетиків.