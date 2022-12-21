З чим замаринувати цвітну капусту, щоб вона вийшла ще смачнішою: простий рецепт апетитної заготівлі
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Цвітна капуста ідеально поєднується з буряком
Цвітна капуста — смачний овоч, який добре підходить для консервації. Ви можете додати її в овочеве соте на зиму або заготовити окремо. Якщо доповнити цвітну капусту буряком, то закрутка вийде не тільки смачною, а й набуде апетитного кольору.
Рецепт маринованої цвітної капусти з буряком на зиму публікує портал tutkatamka. Приготовлена таким способом капуста виходить смачною, ароматною та хрусткою. Закуска готова до споживання через добу після маринування.
Інгредієнти:
- 2 кг цвітної капусти
- 1 буряк
- 3 зубчики часнику
- 2 ст. л. солі
- 4 горошини запашного перцю
- 1 ч. л. базиліка
- 2 ст. л. цукру
- 3 ст. л. оцту
Спосіб приготування:
- Очистити та нарізати пластинами часник. Помити і поділити на суцвіття капусту. Почистити і нарізати скибочками буряки.
- У стерильні банки закласти часник, лавровий лист. Додати буряк і капусту, чергуючи. Залити овочі окропом і залишити на 20 хвилин.
- Злити в каструлю рідину, додати інші спеції та варити 5 хвилин після закипання. В останню чергу влити оцет.
- Залити маринадом овочі та закрутити банки. Укутати в рушник до охолодження. Готовність закуски — через добу.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих капустяних рулетиків.