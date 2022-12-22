Різдво по-українськи: як приготувати святкову паляницю з сухофруктами — рецепт від Клопотенка (відео)

В цій випічці прекрасно все

Різдво — це сімейне свято. Щоб приготувати щось смачненьке, необов'язково вигадувати якісь складні рецепти і витрачати на це свій дорогоцінний час. Ваші рідні будуть у захваті, навіть якщо ви приготуєте просту смачну випічку, наприклад, єврейський святковий хліб "халу" або ж різдвяну паляницю.

Рецептом останньої страви поділився український кулінар Євген Клопотенко. Тому тримайте класний спосіб приготування хліба із сухофруктами та горіхами. В захваті будуть всі!

Як приготувати різдвяну паляницю

Інгредієнти:

500 г борошна

250 мл кефіру

2 ст. л. соняшникової олії (+ 2 ст. л. для змащування форми)

2 ст. л. перебитих сухофруктів з копченою грушею

2 яйця

100 г цукру

10 г ванільного цукру

100 г волоських горіхів

1 лимон (цедра)

10 г розпушувача

3 ст. л. цукрової пудри

дрібка солі

Приготування:

В миску розбийте 2 яйця і додайте 100 г білого цукру. Перемішайте віничком до об’єднання, сильно збивати не треба. Сухофрукти викладіть у миску та перебийте занурювальним блендером. Викладіть на дошку 100 г волоських горіхів та порубайте ножем, не дуже дрібно. В миску всипте 500 г борошна, 10 г розпушувача та 10 г ванільного цукру. Додайте порубані горіхи та перемішайте. Додайте 2 ст. л. з гіркою перебитих сухофруктів. Влийте 2 ст. л. соняшникової олії, яєчну суміш, 250 мл кефіру та всипте дрібку солі. Перемішайте спочатку ложкою, а потім перекладіть на підпилену борошном поверхню та добре вимісіть руками. Зробіть з тіста прямокутник та загорніть уздовж та впоперек. Покладіть в прямокутну форму, змащену соняшниковою олією. Випікайте 40-45 хв у духовці за температури 180 градусів. Коли дістанете святковий хліб з духовки, дайте повністю остигнути та посипте цукровою пудрою, та цедрою одного лимона за бажанням.

Раніше "Телеграф" розповідав, що треба додати в тісто, щоб хліб завжди виходив пишним і не кришився. Секретний рецепт канадців.