Різдво по-українськи: як приготувати святкову паляницю з сухофруктами — рецепт від Клопотенка (відео)
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В цій випічці прекрасно все
Різдво — це сімейне свято. Щоб приготувати щось смачненьке, необов'язково вигадувати якісь складні рецепти і витрачати на це свій дорогоцінний час. Ваші рідні будуть у захваті, навіть якщо ви приготуєте просту смачну випічку, наприклад, єврейський святковий хліб "халу" або ж різдвяну паляницю.
Рецептом останньої страви поділився український кулінар Євген Клопотенко. Тому тримайте класний спосіб приготування хліба із сухофруктами та горіхами. В захваті будуть всі!
Як приготувати різдвяну паляницю
Інгредієнти:
- 500 г борошна
- 250 мл кефіру
- 2 ст. л. соняшникової олії (+ 2 ст. л. для змащування форми)
- 2 ст. л. перебитих сухофруктів з копченою грушею
- 2 яйця
- 100 г цукру
- 10 г ванільного цукру
- 100 г волоських горіхів
- 1 лимон (цедра)
- 10 г розпушувача
- 3 ст. л. цукрової пудри
- дрібка солі
Приготування:
- В миску розбийте 2 яйця і додайте 100 г білого цукру. Перемішайте віничком до об’єднання, сильно збивати не треба.
- Сухофрукти викладіть у миску та перебийте занурювальним блендером.
- Викладіть на дошку 100 г волоських горіхів та порубайте ножем, не дуже дрібно.
- В миску всипте 500 г борошна, 10 г розпушувача та 10 г ванільного цукру. Додайте порубані горіхи та перемішайте.
- Додайте 2 ст. л. з гіркою перебитих сухофруктів. Влийте 2 ст. л. соняшникової олії, яєчну суміш, 250 мл кефіру та всипте дрібку солі. Перемішайте спочатку ложкою, а потім перекладіть на підпилену борошном поверхню та добре вимісіть руками.
- Зробіть з тіста прямокутник та загорніть уздовж та впоперек. Покладіть в прямокутну форму, змащену соняшниковою олією.
- Випікайте 40-45 хв у духовці за температури 180 градусів.
- Коли дістанете святковий хліб з духовки, дайте повністю остигнути та посипте цукровою пудрою, та цедрою одного лимона за бажанням.
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