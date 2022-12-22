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Різдво по-українськи: як приготувати святкову паляницю з сухофруктами — рецепт від Клопотенка (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Різдвяна паляниця - святковий хліб Новина оновлена 22 грудня 2022, 12:58
Різдвяна паляниця - святковий хліб. Фото Скриншот

В цій випічці прекрасно все

Різдво — це сімейне свято. Щоб приготувати щось смачненьке, необов'язково вигадувати якісь складні рецепти і витрачати на це свій дорогоцінний час. Ваші рідні будуть у захваті, навіть якщо ви приготуєте просту смачну випічку, наприклад, єврейський святковий хліб "халу" або ж різдвяну паляницю.

Рецептом останньої страви поділився український кулінар Євген Клопотенко. Тому тримайте класний спосіб приготування хліба із сухофруктами та горіхами. В захваті будуть всі!

Як приготувати різдвяну паляницю

Інгредієнти:

  • 500 г борошна
  • 250 мл кефіру
  • 2 ст. л. соняшникової олії (+ 2 ст. л. для змащування форми)
  • 2 ст. л. перебитих сухофруктів з копченою грушею
  • 2 яйця
  • 100 г цукру
  • 10 г ванільного цукру
  • 100 г волоських горіхів
  • 1 лимон (цедра)
  • 10 г розпушувача
  • 3 ст. л. цукрової пудри
  • дрібка солі

Приготування:

  1. В миску розбийте 2 яйця і додайте 100 г білого цукру. Перемішайте віничком до об’єднання, сильно збивати не треба.
  2. Сухофрукти викладіть у миску та перебийте занурювальним блендером.
  3. Викладіть на дошку 100 г волоських горіхів та порубайте ножем, не дуже дрібно.
  4. В миску всипте 500 г борошна, 10 г розпушувача та 10 г ванільного цукру. Додайте порубані горіхи та перемішайте.
  5. Додайте 2 ст. л. з гіркою перебитих сухофруктів. Влийте 2 ст. л. соняшникової олії, яєчну суміш, 250 мл кефіру та всипте дрібку солі. Перемішайте спочатку ложкою, а потім перекладіть на підпилену борошном поверхню та добре вимісіть руками.
  6. Зробіть з тіста прямокутник та загорніть уздовж та впоперек. Покладіть в прямокутну форму, змащену соняшниковою олією.
  7. Випікайте 40-45 хв у духовці за температури 180 градусів.
  8. Коли дістанете святковий хліб з духовки, дайте повністю остигнути та посипте цукровою пудрою, та цедрою одного лимона за бажанням.

Раніше "Телеграф" розповідав, що треба додати в тісто, щоб хліб завжди виходив пишним і не кришився. Секретний рецепт канадців.

Теги:
#Хліб #Рецепти #Різдво #Євген Клопотенко