Чим замінити майонез: приголомшливий рецепт салату з чотирьох інгредієнтів на Новий рік (відео)

Такий салат прикрасить будь-який святковий стіл

На Новий рік 2023 можна приготувати не лише традиційне "Олів’є", "Шубу" або крабовий, а й скуштувати кулінарні новинки. Якщо ви хочете відмовитися від майонезу, то є багато хороших альтернатив. Пікантності додасть страві заправка з коньяком.

Рецепт салату з чотирьох інгредієнтів без майонезу, який ідеально підійде на святковий стіл, публікує фудблогерка Тетяна Шеремет в Instagram. Цей простий і смачний салат готується без зайвого клопоту і стане чудовою альтернативою звичним новорічним майонезним закускам.

Інгредієнти:

болгарський перець – 2 шт.

варено-копчений балик – 200 г

копчений сир — 150 г

кільця консервованого ананасу – 6 шт.

сіль та перець за смаком

Маринад:

коньяк – 4 ст. л.

яблучний оцет – 4 ст. л.

ананасовий сироп – 100 мл

Спосіб приготування:

У сотейнику змішуємо коньяк, оцет яблучний, сироп з ананасів, ставимо на вогонь і уварюємо на половину. Всі інгредієнти ріжемо кубиком, перекладаємо в миску, заправляємо холодним сиропом.

Раніше "Телеграф" ділився іншими цікавими рецептами, які доповнять ваше новорічне меню у 2023 році. Спробуйте приготувати незвичайну закуску "Монастирський дім" або ефектний святковий салат "Джульєтта".