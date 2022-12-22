Чим замінити майонез: приголомшливий рецепт салату з чотирьох інгредієнтів на Новий рік (відео)
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Такий салат прикрасить будь-який святковий стіл
На Новий рік 2023 можна приготувати не лише традиційне "Олів’є", "Шубу" або крабовий, а й скуштувати кулінарні новинки. Якщо ви хочете відмовитися від майонезу, то є багато хороших альтернатив. Пікантності додасть страві заправка з коньяком.
Рецепт салату з чотирьох інгредієнтів без майонезу, який ідеально підійде на святковий стіл, публікує фудблогерка Тетяна Шеремет в Instagram. Цей простий і смачний салат готується без зайвого клопоту і стане чудовою альтернативою звичним новорічним майонезним закускам.
Інгредієнти:
- болгарський перець – 2 шт.
- варено-копчений балик – 200 г
- копчений сир — 150 г
- кільця консервованого ананасу – 6 шт.
- сіль та перець за смаком
Маринад:
- коньяк – 4 ст. л.
- яблучний оцет – 4 ст. л.
- ананасовий сироп – 100 мл
Спосіб приготування:
- У сотейнику змішуємо коньяк, оцет яблучний, сироп з ананасів, ставимо на вогонь і уварюємо на половину.
- Всі інгредієнти ріжемо кубиком, перекладаємо в миску, заправляємо холодним сиропом.
Раніше "Телеграф" ділився іншими цікавими рецептами, які доповнять ваше новорічне меню у 2023 році. Спробуйте приготувати незвичайну закуску "Монастирський дім" або ефектний святковий салат "Джульєтта".