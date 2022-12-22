Який інгредієнт додати до червоної риби, щоб вийшло смачніше: простий рецепт слабосолоного лосося (відео)

Цей найлегший спосіб домашнього засолення лосося опанує будь-який кулінар

Неможливо уявити новорічний стіл без закусок із червоною рибою. Якщо подумати про заготівлю слабосолоної риби заздалегідь, то не доведеться купувати готовий продукт у магазині. Той самий лосось дуже просто і швидко засолити в домашніх умовах. Риба виходить неймовірно смачною.

Якщо при засоленні лосося додати апельсин, то смак буде більш вираженим, з’явиться приємний аромат. Рецепт слабосолоного лосося з апельсином публікує кулінарний портал Bene Gusto. Така риба буде готова до вживання через 12 годин.

Інгредієнти:

500 г філе лосося

1 великий апельсин

пучок кропу

2 ст. л. солі

1 ст. л. цукру

1 ч. л. меленого перцю

Спосіб приготування:

Філе червоної риби промийте та просушіть. Апельсин наріжте кружальцями, кріп дрібно порубайте. Сіль, цукор та перець змішайте в окремій ємності. Розстеліть на столі харчову плівку. Помістіть на неї шар апельсинів, посипте сумішшю солі, цукру та перцю, додайте третину кропу та покладіть шматок риби. Повторюйте процедуру, доки не викладете всю рибу та спеції. Туго замотайте харчовою плівкою та поставте в холодильник мінімум на 12 годин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не менш смачною виходить червона риба, якщо засолити її з коньяком.