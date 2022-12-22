Не тільки морква: що додати до квашеної капусти, щоб вона вийшла смачнішою
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Квашена капуста ідеально поєднується з яблуком
Кожна сім’я має свій улюблений рецепт закваски капусти на зиму. Деякі додають у квашену капусту мед, а хтось вважає за краще класти мінімум спецій. Відмінний варіант — заквасити капусту з морквою та яблуком.
При приготуванні заготівлі важливо зважати на пропорції: на 1 кг капусти розраховуйте 20 г солі, використовуйте кам’яну, а не йодовану. Рецепт квашеної капусти з яблуком публікує кулінарний портал "Янусіна кухня". Закуска виходить смачною, хрумкою і ароматною.
Інгредієнти:
- 10 кг тонко нашаткованої білокачанної капусти
- 1 кг моркви
- 1 склянка кам’яної солі
- кмин
- 2-3 яблука
- зерна запашного та чорного перцю
- лавровий лист
Спосіб приготування:
- Капусту очистіть від зовнішнього листя та качана. Наріжте.
- Моркву почистіть і натріть на великій тертці. Додайте до капусти. Посоліть. Додайте кмин за смаком.
- Яблука очистіть і наріжте четвертинками без кісточок.
- Змішайте всі інгредієнти та ретельно перемішайте, щоб капуста пустила сік.
- На дно банки закладіть лавровий лист і чорний та запашний перець. Заповніть банки капустою, сильно утрамбовуючи товкачом. Зверху покладіть яблуко і закрийте звичайними кришками.
- Важливий нюанс: у процесі закваски капуста має бути покрита соляним розсолом. Слід залишити в банках близько 2-3 см вільного простору зверху, інакше сік, що піднімається у процесі бродіння, може пролитися.
- Зберігайте у холодному місці. Капуста готова до вживання через два місяці.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачної маринованої цвітної капусти, яку можна їсти вже за день після приготування.