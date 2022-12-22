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Не тільки морква: що додати до квашеної капусти, щоб вона вийшла смачнішою

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Квашена капуста – хіт сезону Новина оновлена 22 грудня 2022, 18:05
Квашена капуста – хіт сезону. Фото smakotainfo.com

Квашена капуста ідеально поєднується з яблуком

Кожна сім’я має свій улюблений рецепт закваски капусти на зиму. Деякі додають у квашену капусту мед, а хтось вважає за краще класти мінімум спецій. Відмінний варіант — заквасити капусту з морквою та яблуком.

При приготуванні заготівлі важливо зважати на пропорції: на 1 кг капусти розраховуйте 20 г солі, використовуйте кам’яну, а не йодовану. Рецепт квашеної капусти з яблуком публікує кулінарний портал "Янусіна кухня". Закуска виходить смачною, хрумкою і ароматною.

Інгредієнти:

  • 10 кг тонко нашаткованої білокачанної капусти
  • 1 кг моркви
  • 1 склянка кам’яної солі
  • кмин
  • 2-3 яблука
  • зерна запашного та чорного перцю
  • лавровий лист

Спосіб приготування:

  1. Капусту очистіть від зовнішнього листя та качана. Наріжте.
  2. Моркву почистіть і натріть на великій тертці. Додайте до капусти. Посоліть. Додайте кмин за смаком.
  3. Яблука очистіть і наріжте четвертинками без кісточок.
  4. Змішайте всі інгредієнти та ретельно перемішайте, щоб капуста пустила сік.
  5. На дно банки закладіть лавровий лист і чорний та запашний перець. Заповніть банки капустою, сильно утрамбовуючи товкачом. Зверху покладіть яблуко і закрийте звичайними кришками.
  6. Важливий нюанс: у процесі закваски капуста має бути покрита соляним розсолом. Слід залишити в банках близько 2-3 см вільного простору зверху, інакше сік, що піднімається у процесі бродіння, може пролитися.
  7. Зберігайте у холодному місці. Капуста готова до вживання через два місяці.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачної маринованої цвітної капусти, яку можна їсти вже за день після приготування.

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#Рецепт #Капуста #Квашена капуста