Головна різдвяна страва: рецепт святкової куті з маком та горіхами

Кутя — це господиня святкового столу на Святвечір

Напередодні Різдва, яке відзначається 24 грудня, заведено готувати 12 пісних страв, і головною з них є різдвяна кутя. Це страва, з якої потрібно розпочинати святкування Святого вечора. Зазначимо, що не варто боятися готувати цю страву, адже для її приготування не потрібні особливі навички, гармати або специфічні продукти. Всі інгредієнти або вдома, або продаються в кожному супермаркеті.

Кулінарний блогер liza__cooks поділилася на своїй сторінці в Інстаграм поділилася рецептом святкової куті з маком, родзинками та горіхами, яку зможе приготувати навіть недосвідчена домогосподарка. За бажанням до страви можна додати улюблені сухофрукти.

Різдвяна кутя: рецепт

Інгредієнти:

1 склянка пшениці (або рису)

100 гр маку

40 гр. цукру

100 гр. родзинок

100 гр. волоських горіхів

1-2 ст. меду за бажанням

Спосіб приготування:

Пшеницю промийте, залийте водою та залиште на 10-12 годин, щоб вона швидше зварилася. Після цього злийте воду, в якій замочувалися пшениця, додайте 2 склянки "нової" води і варіть на середньому вогні 30-40 хв. до готовності (зерна пшениці мають бути м’якими). Мак промийте окропом 1 раз, далі залийте ще раз окропом на 20 хв. Після цього злийте всю воду, додайте цукор або цукрову пудру і потовчіть у макітрі 5-7 хв., можна також зробити це качалкою або скористатися блендером. До пшениці додайте макову начинку, замочені родзинки, горішки та мед за смаком. Якщо ви любите більш рідку кутю, можна додати 50 мл. води.

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