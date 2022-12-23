Як смачно протушкувати капусту, яку обов'язково треба подати на Святвечір-2022: простий рецепт
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Через Різдвяний піст страви на святковому столі повинні бути пісними
Ця страва пісна, і вона відмінно підходить для сімейної вечері під час Різдвяного посту, який за григоріанським календарем завершується Святвечором вже у суботу, 24 грудня.
Тушкована капуста є однією з 12 пісних страв, які обов'язково мають бути цього вечора на святковому столі. Як смачно затушкувати капусту, розповіла фудблогерка Тетяна Дьордяй в Інстаграмі. Сміливо додавайте цей рецепт у скарбничку універсальних страв. До такої капусти можна додати гриби, чорнослив, квасолю або якісь інші овочі.
Як приготувати тушковану капусту
Інгредієнти:
- 1/2 великої білокачанної капусти
- 1 шт. цибулі
- 1 шт. морква
- 3 зубчики часнику
- 1,5 ст.л. томатної пасти
- 1/2 ч.л. солі
- 2 лавровий лист
- 1/2 ч.л. молотого перцю
- 100 мл олії для смаження
Приготування:
- Цибулю дрібно нарізати, часник натерти на дрібній терці, моркву на великій, капусту тонко шинкуємо.
- На олії підсмажуємо цибулю до легкої золотистості, додаємо часник та моркву, смажимо ще 5 хв та додаємо капусту. Тушкуємо під кришкою, час від часу помішуючи, 20 хв.
- Додаємо сіль, перець, томатну пасту та тушимо ще 10 хв. Додаємо лавровий лист і вимикаємо вогонь.
- Залишаємо під кришкою 5-10 хв. За бажанням можна до капусти додати зелень — кріп або петрушку.
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