Набагато смачніше, ніж із супермаркету: найпростіший спосіб смачно замаринувати печериці (відео)
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Без маринованих грибів не обійдеться жоден святковий стіл
Напередодні свят багато хто вже почав планувати меню. Деякі інгредієнти популярних закусок та салатів можна не купувати у супермаркеті, а приготувати вдома своїми руками. Мариновані гриби, зроблені в домашніх умовах, виходять навіть смачнішими, ніж магазинні печериці.
Рецепт маринованих печериць розповів одеський шеф-кухар Сергій Поканевич на своєму каналі у Youtube. Це пісний рецепт, тож такі гриби можна сміливо вживати ще до настання Різдва та закінчення посту.
Інгредієнти:
- Печериці
- Часник
- Цибуля
- Чорний перець горошком
- Сіль
- Цукор
- Вода
- Кріп
- Петрушка
- Перець чилі
- Оцет
- Олія
Спосіб приготування:
- На 1,5 л води додаємо 1 ст. ложку солі, трохи чорного перцю горошком, три лаврові листки, доводимо воду до кипіння.
- Нарізаємо тонко одну цибулину і два зубчики часнику. Дрібно нарізаємо кріп та петрушку. Всипаємо одну столову ложку цукру і перчимо. Вливаємо 2 ст. ложки 6-відсоткового оцту та 1 ст. ложку олії, перемішуємо.
- Як тільки вода закипіла, відправляємо в каструлю печериці (800 г). Закриваємо кришкою. Через 20 хвилин знімаємо печериці.
- Змішуємо гриби із заправкою із цибулі, часнику, зелені. Додаємо рідину, в якій варили печериці, вона має повністю покрити гриби.
- Охолоджуємо до кімнатної температури та ставимо в холодильник мінімум на 12 годин. Мариновані гриби зберігаються тиждень.
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