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Набагато смачніше, ніж із супермаркету: найпростіший спосіб смачно замаринувати печериці (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Домашні мариновані гриби
Домашні мариновані гриби. Фото missvickie.com

Без маринованих грибів не обійдеться жоден святковий стіл

Напередодні свят багато хто вже почав планувати меню. Деякі інгредієнти популярних закусок та салатів можна не купувати у супермаркеті, а приготувати вдома своїми руками. Мариновані гриби, зроблені в домашніх умовах, виходять навіть смачнішими, ніж магазинні печериці.

Рецепт маринованих печериць розповів одеський шеф-кухар Сергій Поканевич на своєму каналі у Youtube. Це пісний рецепт, тож такі гриби можна сміливо вживати ще до настання Різдва та закінчення посту.

Інгредієнти:

  • Печериці
  • Часник
  • Цибуля
  • Чорний перець горошком
  • Сіль
  • Цукор
  • Вода
  • Кріп
  • Петрушка
  • Перець чилі
  • Оцет
  • Олія

Спосіб приготування:

  1. На 1,5 л води додаємо 1 ст. ложку солі, трохи чорного перцю горошком, три лаврові листки, доводимо воду до кипіння.
  2. Нарізаємо тонко одну цибулину і два зубчики часнику. Дрібно нарізаємо кріп та петрушку. Всипаємо одну столову ложку цукру і перчимо. Вливаємо 2 ст. ложки 6-відсоткового оцту та 1 ст. ложку олії, перемішуємо.
  3. Як тільки вода закипіла, відправляємо в каструлю печериці (800 г). Закриваємо кришкою. Через 20 хвилин знімаємо печериці.
  4. Змішуємо гриби із заправкою із цибулі, часнику, зелені. Додаємо рідину, в якій варили печериці, вона має повністю покрити гриби.
  5. Охолоджуємо до кімнатної температури та ставимо в холодильник мінімум на 12 годин. Мариновані гриби зберігаються тиждень.

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Теги:
#Рецепт #Гриби #Печериці