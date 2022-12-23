Дуже смачна кутя на Різдво: класичний рецепт, без якого не обійдеться святковий стіл

Приготувати класичну кутю дуже просто

Напередодні Різдва, яке багато українців відзначатимуть 25 грудня 2022 року, варто замислитись про приготування вечері до Святвечора. Найголовніша страва – кутя. Її класичний рецепт передбачає, що кутю готують із пшениці.

Рецепт куті на Різдво публікує фудблог fayna_kitchen в Instagram. За бажанням до куті можна додавати ще попередньо запарену курагу, нарізану шматочками, ягоди журавлини та інші інгредієнти на ваш смак.

Інгредієнти:

1 склянка пшениці (250-300 мл)

Мед 4-5 ст. л.

Мак 100 г

Родзинки 100 г

Волоські горіхи 100 г

Спосіб приготування:

Пшеницю добре промити у прохолодній воді. Залити холодною водою та залишити на пару годин. Ще раз промити, залити водою на 1 частину пшениці 2 частини води та варити 2-3 години на маленькому вогні під кришкою до готовності. Пшениця готова тоді, коли стане м’якою, більшість зерен лусне, показуючи свою світлу серцевину. Після закипання розмішувати вміст каструлі рекомендується лише один раз. Робити це не потрібно, щоб зерна не розварилися. Якщо під час варіння пшениці википить вода, можна додати трохи окропу. Мак залити окропом, залишити на 30 хвилин. Злити зайву рідину, добре розтерти. Або змолоти сирий мак на кавомолці і запарити. Горіхи підсушити в духовці чи сковороді й подрібнити. Родзинки запарити. До звареної пшениці додати всі інгредієнти, акуратно перемішати і подавати на стіл.

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