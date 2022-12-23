Дуже смачна кутя на Різдво: класичний рецепт, без якого не обійдеться святковий стіл
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Приготувати класичну кутю дуже просто
Напередодні Різдва, яке багато українців відзначатимуть 25 грудня 2022 року, варто замислитись про приготування вечері до Святвечора. Найголовніша страва – кутя. Її класичний рецепт передбачає, що кутю готують із пшениці.
Рецепт куті на Різдво публікує фудблог fayna_kitchen в Instagram. За бажанням до куті можна додавати ще попередньо запарену курагу, нарізану шматочками, ягоди журавлини та інші інгредієнти на ваш смак.
Інгредієнти:
- 1 склянка пшениці (250-300 мл)
- Мед 4-5 ст. л.
- Мак 100 г
- Родзинки 100 г
- Волоські горіхи 100 г
Спосіб приготування:
- Пшеницю добре промити у прохолодній воді. Залити холодною водою та залишити на пару годин. Ще раз промити, залити водою на 1 частину пшениці 2 частини води та варити 2-3 години на маленькому вогні під кришкою до готовності. Пшениця готова тоді, коли стане м’якою, більшість зерен лусне, показуючи свою світлу серцевину.
- Після закипання розмішувати вміст каструлі рекомендується лише один раз. Робити це не потрібно, щоб зерна не розварилися. Якщо під час варіння пшениці википить вода, можна додати трохи окропу.
- Мак залити окропом, залишити на 30 хвилин. Злити зайву рідину, добре розтерти. Або змолоти сирий мак на кавомолці і запарити.
- Горіхи підсушити в духовці чи сковороді й подрібнити.
- Родзинки запарити.
- До звареної пшениці додати всі інгредієнти, акуратно перемішати і подавати на стіл.
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