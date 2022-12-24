Просто смакота! Неймовірно смачні помідори по-корейськи, від яких гості будуть у захваті

Готуємо найсмачнішу і найароматнішу закуску з помідорів

Подавати такі пряні помідори можна як на святковий стіл, так і на повсякденний, адже вони відмінно доповнять страви з м’яса, птиці або картоплі.

За представленим нижче рецептом помідори виходять пікантними. Поєднання простих інгредієнтів та їх смаків просто дивовижне. Як приготувати страву, пишуть у кулінарному блозі konservacjya в Інстаграмі.

Як приготувати помідори по-корейськи

Інгредієнти:

2 кг помідор порізати крупно (навпіл)

4 шт. болгарських перців

2 головки часнику

2 шт. червоного пекучого перцю

зелень

Для заправки:

100 г оцту

100 г олії

100 г цукру

2 ст. л. солі

Приготування:

Перець, часник, червоний пекучий перець 2 шт., перекрутити на м’ясорубці. Перемішати. Зелень нарізати. Додати заправку. Укладати шарами в 3-літрову банку: помідори, потім суміш з овочів, зелень. Банку закрити кришкою і поставити в холодильник у перевернутому вигляді на шийку. Це для того, щоб за 8 годин вже було готове до вживання. А потім можна тримати у звичайному положенні.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом хріновини з помідорів та хрону. Робити таку гостру закуску просто та швидко.