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Просто смакота! Неймовірно смачні помідори по-корейськи, від яких гості будуть у захваті

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Помідори по-корейськи Новина оновлена 24 грудня 2022, 14:53
Помідори по-корейськи. Фото povar

Готуємо найсмачнішу і найароматнішу закуску з помідорів

Подавати такі пряні помідори можна як на святковий стіл, так і на повсякденний, адже вони відмінно доповнять страви з м’яса, птиці або картоплі.

За представленим нижче рецептом помідори виходять пікантними. Поєднання простих інгредієнтів та їх смаків просто дивовижне. Як приготувати страву, пишуть у кулінарному блозі konservacjya в Інстаграмі.

Як приготувати помідори по-корейськи

Інгредієнти:

  • 2 кг помідор порізати крупно (навпіл)
  • 4 шт. болгарських перців
  • 2 головки часнику
  • 2 шт. червоного пекучого перцю
  • зелень

Для заправки:

  • 100 г оцту
  • 100 г олії
  • 100 г цукру
  • 2 ст. л. солі

Приготування:

  1. Перець, часник, червоний пекучий перець 2 шт., перекрутити на м’ясорубці.
  2. Перемішати. Зелень нарізати. Додати заправку.
  3. Укладати шарами в 3-літрову банку: помідори, потім суміш з овочів, зелень.
  4. Банку закрити кришкою і поставити в холодильник у перевернутому вигляді на шийку. Це для того, щоб за 8 годин вже було готове до вживання. А потім можна тримати у звичайному положенні.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом хріновини з помідорів та хрону. Робити таку гостру закуску просто та швидко.

Теги:
#Помідори #Рецепти #Маринад #Консервація