Просто смакота! Неймовірно смачні помідори по-корейськи, від яких гості будуть у захваті
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Готуємо найсмачнішу і найароматнішу закуску з помідорів
Подавати такі пряні помідори можна як на святковий стіл, так і на повсякденний, адже вони відмінно доповнять страви з м’яса, птиці або картоплі.
За представленим нижче рецептом помідори виходять пікантними. Поєднання простих інгредієнтів та їх смаків просто дивовижне. Як приготувати страву, пишуть у кулінарному блозі konservacjya в Інстаграмі.
Як приготувати помідори по-корейськи
Інгредієнти:
- 2 кг помідор порізати крупно (навпіл)
- 4 шт. болгарських перців
- 2 головки часнику
- 2 шт. червоного пекучого перцю
- зелень
Для заправки:
- 100 г оцту
- 100 г олії
- 100 г цукру
- 2 ст. л. солі
Приготування:
- Перець, часник, червоний пекучий перець 2 шт., перекрутити на м’ясорубці.
- Перемішати. Зелень нарізати. Додати заправку.
- Укладати шарами в 3-літрову банку: помідори, потім суміш з овочів, зелень.
- Банку закрити кришкою і поставити в холодильник у перевернутому вигляді на шийку. Це для того, щоб за 8 годин вже було готове до вживання. А потім можна тримати у звичайному положенні.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом хріновини з помідорів та хрону. Робити таку гостру закуску просто та швидко.