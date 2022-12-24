Як заквасити капусту, щоб не було соромно виставити перед родичами: простий рецепт

Цей рецепт квашеної капусти, напевно, найпростіший

Хрумку квашену капусту готують практично у кожній українській сім'ї. Така закуска завжди доречна в будь-яке свято і люблять її у нас у всі пори року.

Для приготування цієї смачної української страви не треба багато часу. За цим рецептом готується квашена капуста лише за три дні, пишуть в кулінарному блозі rasik_na_kukhni в Інстаграмі.

Як приготувати квашену капусту

Інгредієнти на одну 3-літрову банку:

3 кг капусти

1 невелика морква

1 ст. ложка солі

Приготування:

Шинкуємо капусту і перекладаємо у велику каструлю. Чистимо моркву та натираємо на великій тертці і додаємо до капусти. Кладемо в капусту сіль і ретельно перемішуємо. Викладаємо капусту в суху банку та добре утрамбовуємо. Накриваємо банку з капустою марлею або кришкою. Під банку ставимо тарілку, бо буде бродити і стікати сік, і залишаємо в теплому місці на 3 дні.

А ще ви знали, що квашена капуста входить до списку продуктів харчування, якими слід запастися за відсутності світла і газу? Раніше ми розповідали, як приготувати мариновану капусту з медом.