Як заквасити капусту, щоб не було соромно виставити перед родичами: простий рецепт
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Цей рецепт квашеної капусти, напевно, найпростіший
Хрумку квашену капусту готують практично у кожній українській сім'ї. Така закуска завжди доречна в будь-яке свято і люблять її у нас у всі пори року.
Для приготування цієї смачної української страви не треба багато часу. За цим рецептом готується квашена капуста лише за три дні, пишуть в кулінарному блозі rasik_na_kukhni в Інстаграмі.
Як приготувати квашену капусту
Інгредієнти на одну 3-літрову банку:
- 3 кг капусти
- 1 невелика морква
- 1 ст. ложка солі
Приготування:
- Шинкуємо капусту і перекладаємо у велику каструлю.
- Чистимо моркву та натираємо на великій тертці і додаємо до капусти.
- Кладемо в капусту сіль і ретельно перемішуємо.
- Викладаємо капусту в суху банку та добре утрамбовуємо.
- Накриваємо банку з капустою марлею або кришкою. Під банку ставимо тарілку, бо буде бродити і стікати сік, і залишаємо в теплому місці на 3 дні.
А ще ви знали, що квашена капуста входить до списку продуктів харчування, якими слід запастися за відсутності світла і газу? Раніше ми розповідали, як приготувати мариновану капусту з медом.