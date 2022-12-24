Як приготувати святкову версію "Оселедця під шубою": неймовірно простий рецепт (відео)

Він просто неймовірно смачний!

В багатьох українських родинах на новорічний стіл готують салат "Шуба", але погодьтесь, він вже став більш буденним салатом. Щоб його урізноманітнити, можна замінити оселедець в салаті іншим інгредієнтом, або просто приготувати більш святковий варіант.

Рецептом "Сьомги під шубою" по-новому поділилась фудблогерка Тетяна (_tanyushina_) в Інстаграмі. Особливість цього салату в тому, що шари не трамбуються ложкою. Майонез наноситься тоненькою цівочкою сіткою. Завдяки цьому, салат виходить дуже ніжний і пухкий.

Як приготувати "Шубу" по-святковому

Інгредієнти:

приблизно 150 г слабосоленої сьомги або форелі

2 картоплини

2 моркви

2 яйця

2 плавлених сирки

3 буряки

Пів пучка зеленої цибулі

Майонез

За бажанням, ~ 20-30 г червоної ікри

Приготування:

Овочі і яйця відварити в шкірці. Остудити, почистити. Рибу і цибулю нарізати невеличкими шматочками. Інші інгредієнти натерти через крупну тертку. На дно тарілки викласти картоплю. Далі:

Майонез

Риба

Цибуля

Майонез

Яйця

Майонез

Сир (краще натирати відразу на тарілку)

Майонез

Морква

Майонез

Буряк

Майонез

За бажанням, салат прикрасити червоною ікрою. Перед подачею дати постояти в холодильнику декілька годин.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт бурякового салату "цацикі" — класику грецької кухні.