Як приготувати святкову версію "Оселедця під шубою": неймовірно простий рецепт (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Він просто неймовірно смачний!
В багатьох українських родинах на новорічний стіл готують салат "Шуба", але погодьтесь, він вже став більш буденним салатом. Щоб його урізноманітнити, можна замінити оселедець в салаті іншим інгредієнтом, або просто приготувати більш святковий варіант.
Рецептом "Сьомги під шубою" по-новому поділилась фудблогерка Тетяна (_tanyushina_) в Інстаграмі. Особливість цього салату в тому, що шари не трамбуються ложкою. Майонез наноситься тоненькою цівочкою сіткою. Завдяки цьому, салат виходить дуже ніжний і пухкий.
Як приготувати "Шубу" по-святковому
Інгредієнти:
- приблизно 150 г слабосоленої сьомги або форелі
- 2 картоплини
- 2 моркви
- 2 яйця
- 2 плавлених сирки
- 3 буряки
- Пів пучка зеленої цибулі
- Майонез
- За бажанням, ~ 20-30 г червоної ікри
Приготування:
- Овочі і яйця відварити в шкірці. Остудити, почистити.
- Рибу і цибулю нарізати невеличкими шматочками. Інші інгредієнти натерти через крупну тертку.
- На дно тарілки викласти картоплю.
- Далі:
- Майонез
- Риба
- Цибуля
- Майонез
- Яйця
- Майонез
- Сир (краще натирати відразу на тарілку)
- Майонез
- Морква
- Майонез
- Буряк
- Майонез
За бажанням, салат прикрасити червоною ікрою. Перед подачею дати постояти в холодильнику декілька годин.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт бурякового салату "цацикі" — класику грецької кухні.