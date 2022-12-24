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Як приготувати святкову версію "Оселедця під шубою": неймовірно простий рецепт (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Салат Святкова шуба - простий рецепт
Салат Святкова шуба - простий рецепт. Фото greenpost.ua

Він просто неймовірно смачний!

В багатьох українських родинах на новорічний стіл готують салат "Шуба", але погодьтесь, він вже став більш буденним салатом. Щоб його урізноманітнити, можна замінити оселедець в салаті іншим інгредієнтом, або просто приготувати більш святковий варіант.

Рецептом "Сьомги під шубою" по-новому поділилась фудблогерка Тетяна (_tanyushina_) в Інстаграмі. Особливість цього салату в тому, що шари не трамбуються ложкою. Майонез наноситься тоненькою цівочкою сіткою. Завдяки цьому, салат виходить дуже ніжний і пухкий.

Як приготувати "Шубу" по-святковому

Інгредієнти:

  • приблизно 150 г слабосоленої сьомги або форелі
  • 2 картоплини
  • 2 моркви
  • 2 яйця
  • 2 плавлених сирки
  • 3 буряки
  • Пів пучка зеленої цибулі
  • Майонез
  • За бажанням, ~ 20-30 г червоної ікри

Приготування:

  1. Овочі і яйця відварити в шкірці. Остудити, почистити.
  2. Рибу і цибулю нарізати невеличкими шматочками. Інші інгредієнти натерти через крупну тертку.
  3. На дно тарілки викласти картоплю.
  4. Далі:
  • Майонез
  • Риба
  • Цибуля
  • Майонез
  • Яйця
  • Майонез
  • Сир (краще натирати відразу на тарілку)
  • Майонез
  • Морква
  • Майонез
  • Буряк
  • Майонез

За бажанням, салат прикрасити червоною ікрою. Перед подачею дати постояти в холодильнику декілька годин.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт бурякового салату "цацикі" — класику грецької кухні.

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#Рецепти #Салати #Оселедець під шубою