Всього 20 хвилин і "ресторанний" салат готовий: рецепт смачної страви з чорносливом

Поєднання курячого м’яса, чорносливу та кисленьких огірків нікого не залишить байдужим.

Новий рік все ближче, і тому питання "що приготувати на святковий стіл" стає все актуальнішим та актуальнішим. Якщо вам набридли "стандартні" салати типу "Шуби" або "Олів’є", то беріть на озброєння рецепти незвичайних, але простих у приготуванні салатів.

Якщо ви хочете здивувати гостей незвичайним салатом, і при цьому не дуже довго возитися на кухні, цей салат вам дуже сподобається. Просте, але при цьому вишукана страва затьмарить навіть ресторанну їжу, пише портал "Смачно+".

Інгредієнти:

куряче стегно, 150 г;

цибуля, 100 г;

печериці, 100 г;

мариновані огірки, 100 г;

чорнослив без кісточки, 70 г;

твердий сир; 100 г;

майонез, 120 г;

сіль;

перець;

зелень.

Спосіб приготування:

Наріжте м’ясо, цибулю, печериці — часточками. Обсмажте на олії. Мариновані огірки покришіть скибочками, а чорнослив — кубиками. Сир натріть. Перемішайте всі інгредієнти, посоліть і поперчіть до смаку. Викладіть у салатник, оформіть зеленню.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт бурякового салату "цацики" — класику грецької кухні.