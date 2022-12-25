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Всього 20 хвилин і "ресторанний" салат готовий: рецепт смачної страви з чорносливом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Що приготувати на Новий рік Новина оновлена 25 грудня 2022, 12:02
Що приготувати на Новий рік. Фото infoeda

Поєднання курячого м’яса, чорносливу та кисленьких огірків нікого не залишить байдужим.

Новий рік все ближче, і тому питання "що приготувати на святковий стіл" стає все актуальнішим та актуальнішим. Якщо вам набридли "стандартні" салати типу "Шуби" або "Олів’є", то беріть на озброєння рецепти незвичайних, але простих у приготуванні салатів.

Якщо ви хочете здивувати гостей незвичайним салатом, і при цьому не дуже довго возитися на кухні, цей салат вам дуже сподобається. Просте, але при цьому вишукана страва затьмарить навіть ресторанну їжу, пише портал "Смачно+".

Інгредієнти:

  • куряче стегно, 150 г;
  • цибуля, 100 г;
  • печериці, 100 г;
  • мариновані огірки, 100 г;
  • чорнослив без кісточки, 70 г;
  • твердий сир; 100 г;
  • майонез, 120 г;
  • сіль;
  • перець;
  • зелень.

Спосіб приготування:

  1. Наріжте м’ясо, цибулю, печериці — часточками. Обсмажте на олії.
  2. Мариновані огірки покришіть скибочками, а чорнослив — кубиками. Сир натріть.
  3. Перемішайте всі інгредієнти, посоліть і поперчіть до смаку.
  4. Викладіть у салатник, оформіть зеленню.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт бурякового салату "цацики" — класику грецької кухні.

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#Рецепт #Салат #Новий рік