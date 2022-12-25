Всього 20 хвилин і "ресторанний" салат готовий: рецепт смачної страви з чорносливом
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Поєднання курячого м’яса, чорносливу та кисленьких огірків нікого не залишить байдужим.
Новий рік все ближче, і тому питання "що приготувати на святковий стіл" стає все актуальнішим та актуальнішим. Якщо вам набридли "стандартні" салати типу "Шуби" або "Олів’є", то беріть на озброєння рецепти незвичайних, але простих у приготуванні салатів.
Якщо ви хочете здивувати гостей незвичайним салатом, і при цьому не дуже довго возитися на кухні, цей салат вам дуже сподобається. Просте, але при цьому вишукана страва затьмарить навіть ресторанну їжу, пише портал "Смачно+".
Інгредієнти:
- куряче стегно, 150 г;
- цибуля, 100 г;
- печериці, 100 г;
- мариновані огірки, 100 г;
- чорнослив без кісточки, 70 г;
- твердий сир; 100 г;
- майонез, 120 г;
- сіль;
- перець;
- зелень.
Спосіб приготування:
- Наріжте м’ясо, цибулю, печериці — часточками. Обсмажте на олії.
- Мариновані огірки покришіть скибочками, а чорнослив — кубиками. Сир натріть.
- Перемішайте всі інгредієнти, посоліть і поперчіть до смаку.
- Викладіть у салатник, оформіть зеленню.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт бурякового салату "цацики" — класику грецької кухні.