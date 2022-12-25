Чому квашена капуста темніє: що робити, щоб урятувати свої заготовки

Проблема потемніння овочів криється в процесі готування

Скільки домогосподарок, стільки і рецептів квашеної капусти, проте кожна з них хоч раз, але стикалася з проблемою, що її закуска потемніла. Чому так відбувається читайте далі.

Виявляє, вплинути цього можуть різні чинники, наприклад через окислення повітрям, якщо у місткості недостатньо розсолу. Тому при готуванні капусти слід звертати увагу на такі особливості, пише Ukr.Media.

Чому темніє квашена капуста

Перше — через високу температуру бродіння. Найкраще готувати закатування при температурі не вище 20 градусів, а також важливо стежити за рівномірним розподілом солі та її видом. Найкраще використовувати просту кухонну сіль без добавок. Щобільше, саме вони можуть стати причиною зміни кольору.

Друге — капуста може потемніти, якщо готувати її в металевій каструлі, в якій усередині є подряпини. Тому капусту краще квасити у скляних тарах.

Крім цього капуста може потемніти через велику кількість моркви.

Також будьте обережнішими, адже однією з причин є початок процесів гниття, а така закуска може бути небезпечною для здоров’я.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачної маринованої цвітної капусти, яку можна їсти вже через день після приготування.