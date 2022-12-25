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Як замаринувати капусту так, щоб з'їдалась за лічені хвилини: рецепт смачного салату

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Салат із капусти на зиму - простий рецепт
Салат із капусти на зиму - простий рецепт. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Справжня "виручалочка" в холодну пору року

Смачний закусочний салат із капусти, перцю та моркви взимку стане чудовим доповненням до багатьох страв!

Баночка такої заготівлі з'їдається за вечерею за лічені хвилини, пишуть у кулінарному блозі rasik_na_kukhni в Інстаграмі. Простий склад інгредієнтів, але виходить дуже смачно.

Як приготувати салат з капусти, моркви і перцю

Інгредієнти:

  • Капуста – 5 кг
  • Цибуля ріпчаста — 1 кг
  • Морква – 1 кг
  • Перець — 1 кг
  • Сіль – 4 ст. л.
  • Цукор – 340 г
  • Олія — ​​150 г
  • Оцет 9% – 150 г

Приготування:

  1. Нарізати цибулю півкільцями.
  2. Перець – соломкою.
  3. Моркву натерти.
  4. Нашаткувати капусту.
  5. Салат перемішати та залишити на 4 години.
  6. Після цього поставити ємність із салатом на невеликий вогонь. Проварити салат, помішуючи, 30 хвилин.
  7. Викласти салат разом із рідиною в простерилізовану баночку і відразу ж закатати.
  8. Банку перевернути, укутати теплою ковдрою і залишити до повного охолодження. Зберігати заготівлю слід у прохолодному темному місці.

А ще ви знали, що квашена капуста входить до списку продуктів харчування, якими слід запастися за відсутності світла і газу? Раніше ми розповідали, як приготувати мариновану капусту з медом.

Теги:
#Рецепти #Капуста #Салати #Консервація