Як замаринувати капусту так, щоб з'їдалась за лічені хвилини: рецепт смачного салату
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Справжня "виручалочка" в холодну пору року
Смачний закусочний салат із капусти, перцю та моркви взимку стане чудовим доповненням до багатьох страв!
Баночка такої заготівлі з'їдається за вечерею за лічені хвилини, пишуть у кулінарному блозі rasik_na_kukhni в Інстаграмі. Простий склад інгредієнтів, але виходить дуже смачно.
Як приготувати салат з капусти, моркви і перцю
Інгредієнти:
- Капуста – 5 кг
- Цибуля ріпчаста — 1 кг
- Морква – 1 кг
- Перець — 1 кг
- Сіль – 4 ст. л.
- Цукор – 340 г
- Олія — 150 г
- Оцет 9% – 150 г
Приготування:
- Нарізати цибулю півкільцями.
- Перець – соломкою.
- Моркву натерти.
- Нашаткувати капусту.
- Салат перемішати та залишити на 4 години.
- Після цього поставити ємність із салатом на невеликий вогонь. Проварити салат, помішуючи, 30 хвилин.
- Викласти салат разом із рідиною в простерилізовану баночку і відразу ж закатати.
- Банку перевернути, укутати теплою ковдрою і залишити до повного охолодження. Зберігати заготівлю слід у прохолодному темному місці.
А ще ви знали, що квашена капуста входить до списку продуктів харчування, якими слід запастися за відсутності світла і газу? Раніше ми розповідали, як приготувати мариновану капусту з медом.