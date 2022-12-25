Як замаринувати капусту так, щоб з'їдалась за лічені хвилини: рецепт смачного салату

Справжня "виручалочка" в холодну пору року

Смачний закусочний салат із капусти, перцю та моркви взимку стане чудовим доповненням до багатьох страв!

Баночка такої заготівлі з'їдається за вечерею за лічені хвилини, пишуть у кулінарному блозі rasik_na_kukhni в Інстаграмі. Простий склад інгредієнтів, але виходить дуже смачно.

Як приготувати салат з капусти, моркви і перцю

Інгредієнти:

Капуста – 5 кг

Цибуля ріпчаста — 1 кг

Морква – 1 кг

Перець — 1 кг

Сіль – 4 ст. л.

Цукор – 340 г

Олія — ​​150 г

Оцет 9% – 150 г

Приготування:

Нарізати цибулю півкільцями. Перець – соломкою. Моркву натерти. Нашаткувати капусту. Салат перемішати та залишити на 4 години. Після цього поставити ємність із салатом на невеликий вогонь. Проварити салат, помішуючи, 30 хвилин. Викласти салат разом із рідиною в простерилізовану баночку і відразу ж закатати. Банку перевернути, укутати теплою ковдрою і залишити до повного охолодження. Зберігати заготівлю слід у прохолодному темному місці.

А ще ви знали, що квашена капуста входить до списку продуктів харчування, якими слід запастися за відсутності світла і газу? Раніше ми розповідали, як приготувати мариновану капусту з медом.