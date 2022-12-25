Відмінний рецепт салату на Новий рік 2023: завдяки несподіваному інгредієнту смак виходить дуже насиченим

Така страва стане окрасою будь-якого новорічного меню

Жодна святкова вечеря у Новий рік не обійдеться без салатів, як традиційних, а-ля "Оселедця під шубою", так і кулінарних новинок. Вирішальну роль для смаку страви грає ключовий інгредієнт. Однак це може бути не стандартне м’ясне або рибне філе, а шпроти.

Рецепт салату зі шпротами на Новий рік публікує фублог cook_with_me_at_home в Instagram. У ньому ідеально поєднуються вісім шарів продуктів, завдяки чому салат виглядає апетитно в розрізі. Така страва готується досить швидко та просто.

Інгредієнти:

картопля середня – 2 шт.

морква – 1 шт.

яйця – 2 шт.

маринований огірок великий – 1 шт.

плавлений сир — 1 шт.

шпроти — 1/2 б.

майонез – 3 ст.

зелена цибуля — жменя

спеції: сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування:

Картоплю, моркву, яйця відварити до готовності. Охолодити, почистити. Яйця поділити на жовтки та білки. Зелену цибулю дрібно нарізати. Шпроти розім’яти вилкою. Інші складові окремо натерти на середню тертку. Натертий огірок віджати від зайвої рідини. Майонез викласти в одноразовий кондитерський мішечок і вирізати в ньому маленький отвір. Посередині тарілки кладемо форму, робимо на дні легку сіточку з майонезу і починаємо викладати салат шарами, кожен перемащуючи легкою сіточкою з майонезу і дуже злегка утрамбовуючи кожен шар у такій послідовності: картопля-зелена цибуля-шпроти-морква-огірок-плавлений сир-білок. Верхній шар майонезом не змащувати. Усі шари, крім шпротного та огіркового, злегка посипати спеціями. Дати настоятися у холодильнику, зняти акуратну форму.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом чудового святкового салату без майонезу. Також ми писали, як приготувати незвичайну закуску з крабовими паличками на Новий рік.