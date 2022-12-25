Такий лосось можна подати на святковий стіл: простий спосіб засолювання червоної риби (відео)

Смачно засолити лосось можна в домашніх умовах

У новорічному меню зазвичай є закуски з червоної риби. Багато хто звик купувати її в супермаркеті, проте замаринувати той самий лосось можна швидко і просто своїми руками вдома. При цьому не варто забивати смак риби зайвими спеціями.

Рецепт засолювання лосося розповідає кулінарний канал "Смаколик.юа" у Youtube. Замаринована таким чином риба підійде добре для закусок, салатів, бутербродів і навіть суші. Бонус рецепту у тому, що знадобиться мінімум продуктів.

Інгредієнти:

0,5 кг червоної риби

1 ст. л. солі

1 ч. л. цукру

Спосіб приготування:

Витягуємо всі кістки із риби. Миємо рибу під проточною холодною водою і обсушуємо паперовим рушником з усіх боків. Всипаємо в ємність сіль та цукор. Перемішуємо до однорідності. Сумішшю натираємо червону рибу. Рухи не повинні бути надто грубими, щоб не зашкодити філе. Посипаємо невеликою кількістю суміші солі та цукру ємність, в якій маринуватиметься риба. Викладаємо шматок філе шкіркою догори. Накрити кришкою та відправити в холодильник на 2-4 дні. Перед вживанням злийте розсіл, який утворився в процесі засолювання. При тривалому зберіганні полийте рибу олією.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не менш смачно можна замаринувати червону рибу, якщо додати до неї незвичайний інгредієнт.