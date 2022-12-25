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Такий лосось можна подати на святковий стіл: простий спосіб засолювання червоної риби (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Маринована червона риба доповнить будь-яку закуску Новина оновлена 25 грудня 2022, 23:07
Маринована червона риба доповнить будь-яку закуску. Фото pinterest.com

Смачно засолити лосось можна в домашніх умовах

У новорічному меню зазвичай є закуски з червоної риби. Багато хто звик купувати її в супермаркеті, проте замаринувати той самий лосось можна швидко і просто своїми руками вдома. При цьому не варто забивати смак риби зайвими спеціями.

Рецепт засолювання лосося розповідає кулінарний канал "Смаколик.юа" у Youtube. Замаринована таким чином риба підійде добре для закусок, салатів, бутербродів і навіть суші. Бонус рецепту у тому, що знадобиться мінімум продуктів.

Інгредієнти:

  • 0,5 кг червоної риби
  • 1 ст. л. солі
  • 1 ч. л. цукру

Спосіб приготування:

  1. Витягуємо всі кістки із риби. Миємо рибу під проточною холодною водою і обсушуємо паперовим рушником з усіх боків.
  2. Всипаємо в ємність сіль та цукор. Перемішуємо до однорідності.
  3. Сумішшю натираємо червону рибу. Рухи не повинні бути надто грубими, щоб не зашкодити філе.
  4. Посипаємо невеликою кількістю суміші солі та цукру ємність, в якій маринуватиметься риба. Викладаємо шматок філе шкіркою догори.
  5. Накрити кришкою та відправити в холодильник на 2-4 дні.
  6. Перед вживанням злийте розсіл, який утворився в процесі засолювання. При тривалому зберіганні полийте рибу олією.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не менш смачно можна замаринувати червону рибу, якщо додати до неї незвичайний інгредієнт.

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#Рецепт #Риба