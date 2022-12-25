Ефектна закуска на Новий рік всього із чотирьох інгредієнтів: простий рецепт (відео)

З лавашем можна зробити багато апетитних страв для святкового столу

На Новий рік 2023 року обов’язково спробуйте приготувати кілька нових закусок. Це можуть бути як тарталетки з усілякими інгредієнтами, так і страви з лавашем. Однак необов’язково скручувати лаваш із начинкою в рулет, є інший цікавіший варіант.

Рецепт ефектної закуски, яка прикрасить будь-який святковий стіл, публікує фудблогерка Тетяна Шеремет у Instagram. Страва виглядає дуже незвичайно та апетитно, тому швидше за все гості pf,thenm її зі столу першою. Для приготування новорічної закуски вам знадобиться всього чотири інгредієнти та трохи спритності рук.

Закуска "Троянди" з лаваша на Новий рік

Інгредієнти:

лаваш

крем-сир

ковбаса

листя шпинату

Спосіб приготування:

Лаваш ріжемо на смужки, а тонко нарізану ковбаску розрізаємо навпіл. Смужки лаваша змащуємо кремом-сиром, зверху кладемо половинки ковбаси, а на кінець смужки кладемо листочки шпинату. Загортаємо до кінця, за необхідності закріплюємо шпажкою.

Раніше "Телеграф" ділився й іншими вдалими рецептами страв на Новий рік 2023. Спробуйте подати гостям ароматну та незвичайну закуску "Монастирський дім" з крабовими паличками або приготуйте ситні міні-бургери з листкового тіста.