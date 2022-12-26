Рецепт бюджетної і ненудної святкової закуски за п'ять хвилин (відео)

Гостям дуже сподобається в новорічну ніч

Новий рік вже не за горами, і тому, якщо ви досі не знаєте, що приготувати на свято, щоб здивувати своїх гостей, ми поспішимо вам на допомогу! Розповідаємо про смачну, апетитну закуску, яку можна приготувати лише з мінімумом доступних інгредієнтів.

В сьогоднішньому меню — закусочні бутерброди з оселедцем і бурячком. Рецептом ненудної страви поділилась українська фудблогерка Тетяна (_tanyushina_) в Інстаграмі.

Спосіб приготування:

Будь-який темний хліб (можна гречаний багет) нарізати, підсушити. Буряк натерти на дрібній тертці, додати часник і майонез за смаком. Зверху покласти шматочок оселедця і покришити закуски зеленою цибулею.

Раніше рецептом подібної і простої в приготуванні закуски з рибною намазкою поділився український кухар Анатолій Добровольський.