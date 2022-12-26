Що приготувати замість набридлих котлет: рецепт найсоковитішої м'ясної страви з сиром (відео)

Такі рублені котлетки можна куштувати як теплими, так і холодними

Усі ми дуже звикли до традиційного рецепта котлет, але іноді хочеться урізноманітнити свій раціон або святкове меню, і додати до нього чогось особливого. Ми підкажемо універсальний та простий спосіб приготування рублених курячих котлет.

Рецептом соковитої страви поділилась український кулінар Ліза Глінська. Курячі рублені котлетки можна приготувати заздалегідь і куштувати навіть у холодному вигляді.

Як приготувати рублені курячі котлети

Інгредієнти:

600 г курячого філе

100 г твердого сиру

100 г сметани, жирністю 10% (0,5 склянки)

50 г яйця (1 шт.)

Сіль (за смаком)

Соняшникова олія (для смаження)

Приготування:

Нарізаємо куряче філе на дрібні шматочки. Робимо фарш. Натираємо твердий сир на дрібній терці. Додаємо сир до філе, додаємо яйце, сметану, додаємо сіль за смаком. Обсмажуємо на розігрітій пательні із додаванням соняшникової олії.

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