Що приготувати замість набридлих котлет: рецепт найсоковитішої м'ясної страви з сиром (відео)
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Такі рублені котлетки можна куштувати як теплими, так і холодними
Усі ми дуже звикли до традиційного рецепта котлет, але іноді хочеться урізноманітнити свій раціон або святкове меню, і додати до нього чогось особливого. Ми підкажемо універсальний та простий спосіб приготування рублених курячих котлет.
Рецептом соковитої страви поділилась український кулінар Ліза Глінська. Курячі рублені котлетки можна приготувати заздалегідь і куштувати навіть у холодному вигляді.
Як приготувати рублені курячі котлети
Інгредієнти:
- 600 г курячого філе
- 100 г твердого сиру
- 100 г сметани, жирністю 10% (0,5 склянки)
- 50 г яйця (1 шт.)
- Сіль (за смаком)
- Соняшникова олія (для смаження)
Приготування:
- Нарізаємо куряче філе на дрібні шматочки. Робимо фарш.
- Натираємо твердий сир на дрібній терці.
- Додаємо сир до філе, додаємо яйце, сметану, додаємо сіль за смаком.
- Обсмажуємо на розігрітій пательні із додаванням соняшникової олії.
Раніше "Телеграф" писав, як приготувати котлети по-молдовськи — соковиті та ароматні ковбаски без оболонки. Вони відрізняються від звичайних котлет складом фаршу та процесом приготування.