Чудова альтернатива "Шубі": простий, але смачний салат на святковий стіл (відео)
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Таку страву прикрасить будь-який святковий стіл
Якщо вам вже набридла "Шуба під оселедцем", то спробуйте приготувати на Новий рік 2023 року смачну альтернативу — салат з печінкою тріски. Він складається із семи шарів і виходить дуже насиченим. Прикраса із зеленої цибулі та горіхів додадуть приємного післясмаку.
Рецепт святкового салату з печінкою тріски публікує фудблогерка Тетяна Шеремет у Instagram. Страва готується неймовірно просто, але стане головною зіркою вашої вечері на Новий рік 2023 року.
Інгредієнти:
- картопля варена — 2-3 шт.
- печінка тріски – 1 б.
- морква – 1 шт.
- плавлений сир – 2-3 п.
- яблуко кисло-солодке – 1 шт.
- яйця – 3 шт.
- цибуля зелена – 30 г
- волоські горіхи – 30 г
- сік лимона – 1ст. л.
- майонез – 150 г
- сіль та перець за смаком
Спосіб приготування:
- 1-й шар: варену картоплю натираємо на великій тертці, злегка розрівнюємо, не притискаючи, салат має бути невагомим, солимо, перчимо, робимо сіточку з майонезу.
- 2-й шар: печінку тріски розминаємо вилкою, викладаємо на картоплю.
- 3-й шар: подрібнена зелена цибуля.
- 4-й шар: відварені яйця, натерті на великій тертці, сіточка з майонезу.
- 5-й шар: натерті яблука на великій тертці, збризкані лимонним соком.
- 6-й шар: плавлений сир натертий на великій тертці, сіточка з майонезу.
- 7-й шар: відварена морква, натерта на великій тертці.
- Салат прикрашаємо подрібненими волоськими горіхами та зеленою цибулею.
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