Чудова альтернатива "Шубі": простий, але смачний салат на святковий стіл (відео)

Таку страву прикрасить будь-який святковий стіл

Якщо вам вже набридла "Шуба під оселедцем", то спробуйте приготувати на Новий рік 2023 року смачну альтернативу — салат з печінкою тріски. Він складається із семи шарів і виходить дуже насиченим. Прикраса із зеленої цибулі та горіхів додадуть приємного післясмаку.

Рецепт святкового салату з печінкою тріски публікує фудблогерка Тетяна Шеремет у Instagram. Страва готується неймовірно просто, але стане головною зіркою вашої вечері на Новий рік 2023 року.

Інгредієнти:

картопля варена — 2-3 шт.

печінка тріски – 1 б.

морква – 1 шт.

плавлений сир – 2-3 п.

яблуко кисло-солодке – 1 шт.

яйця – 3 шт.

цибуля зелена – 30 г

волоські горіхи – 30 г

сік лимона – 1ст. л.

майонез – 150 г

сіль та перець за смаком

Спосіб приготування:

1-й шар: варену картоплю натираємо на великій тертці, злегка розрівнюємо, не притискаючи, салат має бути невагомим, солимо, перчимо, робимо сіточку з майонезу.

2-й шар: печінку тріски розминаємо вилкою, викладаємо на картоплю.

3-й шар: подрібнена зелена цибуля.

4-й шар: відварені яйця, натерті на великій тертці, сіточка з майонезу.

5-й шар: натерті яблука на великій тертці, збризкані лимонним соком.

6-й шар: плавлений сир натертий на великій тертці, сіточка з майонезу.

7-й шар: відварена морква, натерта на великій тертці.

Салат прикрашаємо подрібненими волоськими горіхами та зеленою цибулею.

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