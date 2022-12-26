Рус

Чудова альтернатива "Шубі": простий, але смачний салат на святковий стіл (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дуже смачний новорічний салат Новина оновлена 26 грудня 2022, 23:05
Дуже смачний новорічний салат. Фото kartinkin.net

Таку страву прикрасить будь-який святковий стіл

Якщо вам вже набридла "Шуба під оселедцем", то спробуйте приготувати на Новий рік 2023 року смачну альтернативу — салат з печінкою тріски. Він складається із семи шарів і виходить дуже насиченим. Прикраса із зеленої цибулі та горіхів додадуть приємного післясмаку.

Рецепт святкового салату з печінкою тріски публікує фудблогерка Тетяна Шеремет у Instagram. Страва готується неймовірно просто, але стане головною зіркою вашої вечері на Новий рік 2023 року.

Інгредієнти:

  • картопля варена — 2-3 шт.
  • печінка тріски – 1 б.
  • морква – 1 шт.
  • плавлений сир – 2-3 п.
  • яблуко кисло-солодке – 1 шт.
  • яйця – 3 шт.
  • цибуля зелена – 30 г
  • волоські горіхи – 30 г
  • сік лимона – 1ст. л.
  • майонез – 150 г
  • сіль та перець за смаком

Спосіб приготування:

  • 1-й шар: варену картоплю натираємо на великій тертці, злегка розрівнюємо, не притискаючи, салат має бути невагомим, солимо, перчимо, робимо сіточку з майонезу.
  • 2-й шар: печінку тріски розминаємо вилкою, викладаємо на картоплю.
  • 3-й шар: подрібнена зелена цибуля.
  • 4-й шар: відварені яйця, натерті на великій тертці, сіточка з майонезу.
  • 5-й шар: натерті яблука на великій тертці, збризкані лимонним соком.
  • 6-й шар: плавлений сир натертий на великій тертці, сіточка з майонезу.
  • 7-й шар: відварена морква, натерта на великій тертці.
  • Салат прикрашаємо подрібненими волоськими горіхами та зеленою цибулею.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом святкового салату "Зимовий сон краба" та бюджетної закуски за 5 хвилин.

Теги:
#Рецепт #Салат #Новий рік