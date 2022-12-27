Роли по-домашньому: смачна закуска, яку зметуть з новорічного столу першою (відео)
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Закуска виходить ситною та дуже смачною
Якщо ви думаєте над тим, як ефектно подати страви на Новий рік 2023, то вам сподобається ідеї презентації у вигляді ролів. Багато хто давно готує традиційну "Шубу" як салат-рол, але не всі люблять рибу. Однак рулетики, що полюбилися всім, можна приготувати і без цього інгредієнта.
Рецепт приголомшливої закуски на новорічну вечерю – роли з балика, сиру та яйця – публікує фублогерка Крістіна Кукер у Instagram. Страва готується дуже просто, хоча виглядає ефектно і прикрасить ваш святковий стіл і здивує гостей.
Інгредієнти:
- 8-10 слайсів балика;
- 1 плавлений сир;
- 1 велике варене яйце;
- 1 зубчик часнику;
- 2 ст. л. майонезу, грецького йогурту чи сметани;
- Зелена цибуля
Спосіб приготування:
- Натираємо на тертку сир та варене яйце, додаємо часник (видавлений через прес) і заправляємо майонезом (йогуртом, сметаною).
- Дошку застилаємо харчовою плівкою або фольгою, робимо килимок з балика, викладаємо начинку, додаємо в середину цибулю і закручуємо в рулетик.
- Ставимо на годину в холодильник.
- Ріжемо гострим ножем і подаємо на стіл.
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