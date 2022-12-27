Роли по-домашньому: смачна закуска, яку зметуть з новорічного столу першою (відео)

Закуска виходить ситною та дуже смачною

Якщо ви думаєте над тим, як ефектно подати страви на Новий рік 2023, то вам сподобається ідеї презентації у вигляді ролів. Багато хто давно готує традиційну "Шубу" як салат-рол, але не всі люблять рибу. Однак рулетики, що полюбилися всім, можна приготувати і без цього інгредієнта.

Рецепт приголомшливої закуски на новорічну вечерю – роли з балика, сиру та яйця – публікує фублогерка Крістіна Кукер у Instagram. Страва готується дуже просто, хоча виглядає ефектно і прикрасить ваш святковий стіл і здивує гостей.

Інгредієнти:

8-10 слайсів балика;

1 плавлений сир;

1 велике варене яйце;

1 зубчик часнику;

2 ст. л. майонезу, грецького йогурту чи сметани;

Зелена цибуля

Спосіб приготування:

Натираємо на тертку сир та варене яйце, додаємо часник (видавлений через прес) і заправляємо майонезом (йогуртом, сметаною). Дошку застилаємо харчовою плівкою або фольгою, робимо килимок з балика, викладаємо начинку, додаємо в середину цибулю і закручуємо в рулетик. Ставимо на годину в холодильник. Ріжемо гострим ножем і подаємо на стіл.

Раніше "Телеграф" ділився іншими цікавими рецептами до Нового року 2023. Спробуйте приготувати смачний салат із чорносливом або подайте гостям чудовий м’ясний хліб "Террін".