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Роли по-домашньому: смачна закуска, яку зметуть з новорічного столу першою (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Роли можуть бути не тільки рибними Новина оновлена 27 грудня 2022, 15:36
Роли можуть бути не тільки рибними. Фото lifehacker.ru

Закуска виходить ситною та дуже смачною

Якщо ви думаєте над тим, як ефектно подати страви на Новий рік 2023, то вам сподобається ідеї презентації у вигляді ролів. Багато хто давно готує традиційну "Шубу" як салат-рол, але не всі люблять рибу. Однак рулетики, що полюбилися всім, можна приготувати і без цього інгредієнта.

Рецепт приголомшливої закуски на новорічну вечерю – роли з балика, сиру та яйця – публікує фублогерка Крістіна Кукер у Instagram. Страва готується дуже просто, хоча виглядає ефектно і прикрасить ваш святковий стіл і здивує гостей.

Інгредієнти:

  • 8-10 слайсів балика;
  • 1 плавлений сир;
  • 1 велике варене яйце;
  • 1 зубчик часнику;
  • 2 ст. л. майонезу, грецького йогурту чи сметани;
  • Зелена цибуля

Спосіб приготування:

  1. Натираємо на тертку сир та варене яйце, додаємо часник (видавлений через прес) і заправляємо майонезом (йогуртом, сметаною).
  2. Дошку застилаємо харчовою плівкою або фольгою, робимо килимок з балика, викладаємо начинку, додаємо в середину цибулю і закручуємо в рулетик.
  3. Ставимо на годину в холодильник.
  4. Ріжемо гострим ножем і подаємо на стіл.

Раніше "Телеграф" ділився іншими цікавими рецептами до Нового року 2023. Спробуйте приготувати смачний салат із чорносливом або подайте гостям чудовий м’ясний хліб "Террін".

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#Рецепт #Новий рік #Закуска #Роли