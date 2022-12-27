Як зробити тушковану капусту смачнішою: п’ять несподіваних продуктів, які додадуть страві пікантності

Жодних "надприродних" продуктів купувати не потрібно

Тушкована капуста — це чудовий варіант ситної страви на вашому столі. Щобільше, якщо ви відзначаєте Різдво 7 січня, то воно чудово підійде для сімейної вечері під час Різдвяного посту.

Ця страва і так улюблена багатьма, але її можна ще більше вдосконалити, зробивши смак ще більш насиченим, ароматним і пікантним. А для цього вам знадобиться п’ять найпростіших і завжди доступних продуктів, пише prostoway.

Продукти, які покращать смак тушкованої капусти

Вершкове масло зробить вашу страву ніжнішою, апетитнішою і смачнішою. Можна спочатку гасити капусту на розтопленій вершковій олії, або ж додати продукт на фінальній стадії приготування.

Цукор — не бійтеся, що капуста буде надто солодкою. Додайте спецію до смаку тоді, коли капуста вже стала м’якою.

— не бійтеся, що капуста буде надто солодкою. Додайте спецію до смаку тоді, коли капуста вже стала м’якою. Лимонний сік – інгредієнт, який ідеально підкреслює смак тушкованої капусти. Він вийде яскравіший і цікавіший. Достатньо додати лише третину великої ложки лимонного соку за п’ять хвилин до готовності.

– інгредієнт, який ідеально підкреслює смак тушкованої капусти. Він вийде яскравіший і цікавіший. Достатньо додати лише третину великої ложки лимонного соку за п’ять хвилин до готовності. Яблуко можна додавати тертий або нарізаний дрібною соломкою фрукт. Додайте яблуко в самому кінці приготування капусти, і залиште блюдо під кришкою, щоб добре пропарилося.

можна додавати тертий або нарізаний дрібною соломкою фрукт. Додайте яблуко в самому кінці приготування капусти, і залиште блюдо під кришкою, щоб добре пропарилося. Мускатний горіх – спеція додасть страві пікантної нотки.

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