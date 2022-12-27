Ідеальне імбирне печиво на свята: дуже простий рецепт, який освоїть навіть дитина (відео)

Такі ласощі можна готувати разом із дітьми

Напередодні новорічних свят порадуйте сім’ю тематичною випічкою. Це може бути ароматний різдвяний торт або улюблене імбирне печиво. Для нього знадобляться лише найдоступніші продукти, а приготувати смачність можна разом із дітлахами.

Імбирним печивом не тільки можна смачно пригостити близьких, а й використовувати їх як декору будинку в Новий рік або навіть повісити на ялинку. Рецепт імбирного печива розповіла шеф-кухарка Валентина Саєнко у своєму блозі в Instagram.

Інгредієнти:

Борошно — 270 г

Масло вершкове м’яке – 100 г

Яйце — 1 шт.

Цукор – 100 г

Мед — 2 ст. л.

Сода — 0,5 ч. л.

Імбир та кориця сухі – 1 ст. л.

Кардамон, мускатний горіх або какао – за бажанням

Спосіб приготування:

М’яке вершкове масло збиваємо із цукром до білого кольору. Додаємо яйце і ще раз збиваємо. Потім мед — і теж збиваємо. Додаємо усі сухі інгредієнти. Перемішуємо. Тісто буде трохи липке, це нормально. Змотуємо його в плівку і залишаємо в холодильнику на 4 години, а краще на ніч. Дістаємо тісто. Ділимо на дві частини. Частину, з якою не працюємо, відкладаємо у холодильник. На пергамент посипаємо борошно, кладемо тісто і зверху теж посипаємо борошном. Розкочуємо тісто завтовшки приблизно 3 мм. Вирізаємо формами печиво. Зважайте на те, що тісто при випіканні збільшиться в обсязі. Запікаємо при 180 градусах приблизно 5-7 хвилин. Печиво випікається дуже швидко! Найкраще перевірити готовність через 5 хвилин.

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