Ідеальне імбирне печиво на свята: дуже простий рецепт, який освоїть навіть дитина (відео)
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Такі ласощі можна готувати разом із дітьми
Напередодні новорічних свят порадуйте сім’ю тематичною випічкою. Це може бути ароматний різдвяний торт або улюблене імбирне печиво. Для нього знадобляться лише найдоступніші продукти, а приготувати смачність можна разом із дітлахами.
Імбирним печивом не тільки можна смачно пригостити близьких, а й використовувати їх як декору будинку в Новий рік або навіть повісити на ялинку. Рецепт імбирного печива розповіла шеф-кухарка Валентина Саєнко у своєму блозі в Instagram.
Інгредієнти:
- Борошно — 270 г
- Масло вершкове м’яке – 100 г
- Яйце — 1 шт.
- Цукор – 100 г
- Мед — 2 ст. л.
- Сода — 0,5 ч. л.
- Імбир та кориця сухі – 1 ст. л.
- Кардамон, мускатний горіх або какао – за бажанням
Спосіб приготування:
- М’яке вершкове масло збиваємо із цукром до білого кольору. Додаємо яйце і ще раз збиваємо. Потім мед — і теж збиваємо. Додаємо усі сухі інгредієнти. Перемішуємо. Тісто буде трохи липке, це нормально. Змотуємо його в плівку і залишаємо в холодильнику на 4 години, а краще на ніч.
- Дістаємо тісто. Ділимо на дві частини. Частину, з якою не працюємо, відкладаємо у холодильник. На пергамент посипаємо борошно, кладемо тісто і зверху теж посипаємо борошном. Розкочуємо тісто завтовшки приблизно 3 мм. Вирізаємо формами печиво. Зважайте на те, що тісто при випіканні збільшиться в обсязі.
- Запікаємо при 180 градусах приблизно 5-7 хвилин. Печиво випікається дуже швидко! Найкраще перевірити готовність через 5 хвилин.
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