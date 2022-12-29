Королівська закуска на Новий рік із простих продуктів: рецепт
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Вам знадобиться зовсім небагато сьомги, а всі інші продукти — найдоступніші
І знову торкнемося актуальної теми смачних і красивих рецептів до новорічного столу. Ми вже писали про рецепт незвичайної закуски "Морківка", а також розповідали, як приготувати "Новорічний сувенір", а тепер розповімо, як приготувати дуже ефектну, таки королівську закуску до Нового року.
Рецептом поділилася кулінарний блогер Alina FooDee.
Новорічна закуска з сьомгою: рецепт
Інгредієнти:
- Листкове бездрожжеве тісто — 300-400 г
- Жовток — 1 шт.
- Молоко – 1 ч.л.
- Кунжут – 1-2 ч.л.
- Слабосолона сьомга — 80-100 г
- Вершковий сир — 80-100 г
- Листя салату
Спосіб приготування:
1. Розкачати тісто. Вирізати ложки.
2. Випікати 15 хвилин при температурі 200°C (390°F).
3. Покласти вершковий сир, лист салату та шматочок слабосоленої сьомги. Королівська закуска готова! Смачного!
Раніше "Телеграф" ділився й іншими вдалими рецептами страв на Новий рік 2023. Спробуйте подати гостям ароматну та незвичайну закуску "Монастирський дім" з крабовими паличками або приготуйте ситні міні-бургери з листкового тіста.