Королівська закуска на Новий рік із простих продуктів: рецепт

Вам знадобиться зовсім небагато сьомги, а всі інші продукти — найдоступніші

І знову торкнемося актуальної теми смачних і красивих рецептів до новорічного столу. Ми вже писали про рецепт незвичайної закуски "Морківка", а також розповідали, як приготувати "Новорічний сувенір", а тепер розповімо, як приготувати дуже ефектну, таки королівську закуску до Нового року.

Рецептом поділилася кулінарний блогер Alina FooDee.

Новорічна закуска з сьомгою: рецепт

Інгредієнти:

Листкове бездрожжеве тісто — 300-400 г

Жовток — 1 шт.

Молоко – 1 ч.л.

Кунжут – 1-2 ч.л.

Слабосолона сьомга — 80-100 г

Вершковий сир — 80-100 г

Листя салату

Спосіб приготування:

1. Розкачати тісто. Вирізати ложки.

2. Випікати 15 хвилин при температурі 200°C (390°F).

3. Покласти вершковий сир, лист салату та шматочок слабосоленої сьомги. Королівська закуска готова! Смачного!

Раніше "Телеграф" ділився й іншими вдалими рецептами страв на Новий рік 2023. Спробуйте подати гостям ароматну та незвичайну закуску "Монастирський дім" з крабовими паличками або приготуйте ситні міні-бургери з листкового тіста.