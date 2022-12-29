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З чим засолити червону рибу, щоб вона вийшла смачнішою за магазинну: дуже простий рецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Малосольна риба доповнить будь-який святковий стіл Новина оновлена 29 грудня 2022, 19:06
Малосольна риба доповнить будь-який святковий стіл. Фото pinterest.com

Обов’язково додайте до риби один алкогольний інгредієнт

Напередодні новорічних свят важливо не тільки правильно вибрати червону рибу, а й уміти її засолити. Домашня малосольна червона риба набагато смачніша, ніж готова із магазину. До того ж приготувати делікатес досить просто.

Щоб риба вийшла ідеальною, перед маринуванням покладіть її в морозилку на 48 годин, а потім розморозьте в холодильнику. Для смаку додайте вермут – він надасть приємного аромату рибі. Рецепт малосольної червоної риби, яку можна подати на Новий рік 2023, публікує фудблог kate.deliciouss в Instagram.

Інгредієнти:

  • Червона риба – 100 г
  • Сіль – 50 г
  • Цукор – 25 г
  • Вермут (мартіні) – 10 г
  • Цедра лайма – 1/4 лайма
  • Трави свіжі (розмарин, тім’ян)

Спосіб приготування:

  1. Змішуємо цукор, сіль, вермут, цедру лайма та трави
  2. У ємність викладаємо рибу, викладаємо суміш.
  3. Накриваємо та відправляємо в холодильник на ніч. Або залишаємо при кімнатній температурі 4 години, якщо потрібно приготувати якнайшвидше.

Раніше "Телеграф" ділився дуже смачним і легким рецептом засолювання червоної риби з апельсином.

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#Рецепт #Риба #Червона риба