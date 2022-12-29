З чим засолити червону рибу, щоб вона вийшла смачнішою за магазинну: дуже простий рецепт (відео)

Обов’язково додайте до риби один алкогольний інгредієнт

Напередодні новорічних свят важливо не тільки правильно вибрати червону рибу, а й уміти її засолити. Домашня малосольна червона риба набагато смачніша, ніж готова із магазину. До того ж приготувати делікатес досить просто.

Щоб риба вийшла ідеальною, перед маринуванням покладіть її в морозилку на 48 годин, а потім розморозьте в холодильнику. Для смаку додайте вермут – він надасть приємного аромату рибі. Рецепт малосольної червоної риби, яку можна подати на Новий рік 2023, публікує фудблог kate.deliciouss в Instagram.

Інгредієнти:

Червона риба – 100 г

Сіль – 50 г

Цукор – 25 г

Вермут (мартіні) – 10 г

Цедра лайма – 1/4 лайма

Трави свіжі (розмарин, тім’ян)

Спосіб приготування:

Змішуємо цукор, сіль, вермут, цедру лайма та трави У ємність викладаємо рибу, викладаємо суміш. Накриваємо та відправляємо в холодильник на ніч. Або залишаємо при кімнатній температурі 4 години, якщо потрібно приготувати якнайшвидше.

Раніше "Телеграф" ділився дуже смачним і легким рецептом засолювання червоної риби з апельсином.