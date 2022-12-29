З чим засолити червону рибу, щоб вона вийшла смачнішою за магазинну: дуже простий рецепт (відео)
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Обов’язково додайте до риби один алкогольний інгредієнт
Напередодні новорічних свят важливо не тільки правильно вибрати червону рибу, а й уміти її засолити. Домашня малосольна червона риба набагато смачніша, ніж готова із магазину. До того ж приготувати делікатес досить просто.
Щоб риба вийшла ідеальною, перед маринуванням покладіть її в морозилку на 48 годин, а потім розморозьте в холодильнику. Для смаку додайте вермут – він надасть приємного аромату рибі. Рецепт малосольної червоної риби, яку можна подати на Новий рік 2023, публікує фудблог kate.deliciouss в Instagram.
Інгредієнти:
- Червона риба – 100 г
- Сіль – 50 г
- Цукор – 25 г
- Вермут (мартіні) – 10 г
- Цедра лайма – 1/4 лайма
- Трави свіжі (розмарин, тім’ян)
Спосіб приготування:
- Змішуємо цукор, сіль, вермут, цедру лайма та трави
- У ємність викладаємо рибу, викладаємо суміш.
- Накриваємо та відправляємо в холодильник на ніч. Або залишаємо при кімнатній температурі 4 години, якщо потрібно приготувати якнайшвидше.
Раніше "Телеграф" ділився дуже смачним і легким рецептом засолювання червоної риби з апельсином.