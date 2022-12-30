Відключення світла не завада: найсмачніші святкові закуски, які можна приготувати без плити

Страви, які не потрібно варити, смажити та запікати

Якщо ви досі не знаєте, що приготувати на Новий рік, або боїтеся щось планувати, адже можуть відключити світло, то ми поспішаємо вам на допомогу і пропонуємо ознайомитися з кількома рецептами закусок та салатів, які можна приготувати без світла та без плити. У крайньому разі просто замовте доставку, якщо є така можливість.

Салат з крабовими паличками

Інгредієнти :

Качан пекінської капусти;

Упаковка крабових паличок;

Один свіжий огірок;

Банку консервованої кукурудзи;

Майонез, сіль.

Спосіб приготування:

Тонко наріжте пекінську капусту, наріжте крабові палички, додайте кукурудзу. Заправте майонезом та можна подавати на стіл. За бажання можна додати нарізаний смужками свіжий огірок.

Рулетики з лаваша з червоною рибою

Інгредієнти :

Тонкий лаваш – 1 штука;

Слабосолона червона риба — 200 гр;

Свіжі огірки — 400 гр;

Сирний сир — 150 гр;

Сметана, або несолодкий йогурт на зразок грецької – 60 гр;

Пучок кропу.

Спосіб приготування:

Дрібно наріжте кріп, огірки свіжі на тонкі стрічки, а рибу на тонкі скибочки. Змішайте сирний сир, сметану та кріп. Змастіть лаваш сирною масою, викладіть рибу, потім огіркові стрічки, акуратно скрутіть лаваш в рулет і наріжте на порції.

Прошуто з грушею та блакитним сиром

Інгредієнти :

Прошуто — 100 гр;

Рукола — 20 гр;

Одна груша;

Блакитний сир – 100 гр.

Спосіб приготування:

Помийте і висушіть руків’я, наріжте грушу невеликими брусочками. Наламайте сир з блакитною пліснявою на невеликі шматочки, прошуто краще купувати вже нарізаний найтоншими довгими скибочками. Їх розріжте на такі шматочки, щоб ви могли обернути в нього сир, грушу та кілька гілочок руколи.

Салат з хурмою та копченою куркою

Інгредієнти :

Копчена куряча грудка — 100 гр;

Тарталетки — 16 штук;

Хурма — 200 гр;

Натуральний йогурт – три ст. л.;

Волоські горіхи — 30 гр;

М’який козячий сир — 70 гр;

Кінза, петрушка, солодка гірчиця із зернами.

Спосіб приготування:

Горіхи порубайте ножем. Копчену курячу грудку наріжте дрібними кубиками. Хурму наріжте також, однак один плід наріжте часточками за кількістю тарталеток для прикраси. Петрушку та кінзу дрібно порубайте. Змішайте в мисці йогурт, дрібно нарубані горіхи, гірчицю, сіль, перець та зелень. Окремо змішайте хурму, розкришений, або дрібно порізаний козячий сир та курячу грудку. Заправте йогуртовою заправкою та перемішайте. Розподіліть по тарталетках, прикрасьте скибочкою хурми і подавайте.

Пудинг з чіа та манго

Інгредієнти :

Насіння чіа — 4 ст. л.;

Манго, або будь-які інші фрукти та ягоди;

Кокосове молоко – пів склянки;

Молоко – пів склянки;

Ваніль, або ванільна есенція;

Цукор – 1 ст. л.;

Свіжі м’яти, подрібнені горіхи.

Спосіб приготування:

Дрібно поріжте манго, або інші фрукти, або ягоди, які вам подобаються. Заповніть фруктами форми на третину і приберіть в холодильник. Змішайте в окремій мисці кокосове та звичайне молоко, додайте ваніль та цукор. Всипте насіння чіа і заважайте, поки маса не почне густіти. Відставте у бік хвилин на п’ять, щоб вона загуснула ще більше. Заповніть стаканчики з фруктами сумішшю з молока та чіа та залиште на холоді хоча б на чотири години.

"Телеграф" бажає всім безпечного святкування та нагадує, чим можна зайнятися у Новий рік за умови блекауту, щоб не зіпсувати свято та зберегти казкову атмосферу.

Також нагадаємо, що на новорічні свята в Україні заборонено використання будь-якої піротехніки та салютів. На порушників чекає серйозне покарання.