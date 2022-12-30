Що приготувати замість набридлої баклажанної ікри: рецепт грибної закуски з часником
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Грибну ікру варто подавати в охолодженому вигляді на шматочку хліба
Овочева баклажанна ікра хоч і популярна в українців, проте з кожним роком її присутність на столі вже не дуже тішить. Врятувати ситуацію можна, приготувавши одну з улюблених страв багатьох шанувальників грибів.
Що для цього потрібно? Звичайно ж — це гриби, в рецепті, опублікованому в кулінарному блозі "konservacjya", використовуємо гливи. Для приготування ікри можна використовувати не лише відварені, а й заморожені чи сушені грибочки.
Як приготувати ікру з гливи з часником
Інгредієнти:
- Гриби (гливи) – 250 г
- Морква – 2 шт.
- Червона цибуля шалот – 100 г
- Часник – 1 головка
- Перець чилі
Приготування:
- Гриби поріжте дрібними часточками. Червону цибулю шалот наріжте півкільцями. Моркву натріть на великій тертці.
- У глибоку сковороду помістіть цибулю, гриби та моркву, не перемішуючи інгредієнти між собою. Залийте продукти соняшниковою або оливковою олією. Змішайте інгредієнти, дочекайтеся, поки вони придбають апетитну золоту скоринку і тушкуйте на повільному вогні. Слідкуйте, щоб вони не підгоріли.
- Перець чилі та часник подрібніть. Додайте ці інгредієнти до готової страви або використовуйте для прикраси.
- Як тільки грибна ікра з гливи з часником повністю буде готова, вийміть її зі сковороди і злийте зайву олію.
- За бажанням можете додати до неї подрібнену зелень.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом хріновини з помідорів і хрону. Робити таку гостру закуску просто та швидко.