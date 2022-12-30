Що приготувати замість набридлої баклажанної ікри: рецепт грибної закуски з часником

Грибну ікру варто подавати в охолодженому вигляді на шматочку хліба

Овочева баклажанна ікра хоч і популярна в українців, проте з кожним роком її присутність на столі вже не дуже тішить. Врятувати ситуацію можна, приготувавши одну з улюблених страв багатьох шанувальників грибів.

Що для цього потрібно? Звичайно ж — це гриби, в рецепті, опублікованому в кулінарному блозі "konservacjya", використовуємо гливи. Для приготування ікри можна використовувати не лише відварені, а й заморожені чи сушені грибочки.

Як приготувати ікру з гливи з часником

Інгредієнти:

Гриби (гливи) – 250 г

Морква – 2 шт.

Червона цибуля шалот – 100 г

Часник – 1 головка

Перець чилі

Приготування:

Гриби поріжте дрібними часточками. Червону цибулю шалот наріжте півкільцями. Моркву натріть на великій тертці. У глибоку сковороду помістіть цибулю, гриби та моркву, не перемішуючи інгредієнти між собою. Залийте продукти соняшниковою або оливковою олією. Змішайте інгредієнти, дочекайтеся, поки вони придбають апетитну золоту скоринку і тушкуйте на повільному вогні. Слідкуйте, щоб вони не підгоріли. Перець чилі та часник подрібніть. Додайте ці інгредієнти до готової страви або використовуйте для прикраси. Як тільки грибна ікра з гливи з часником повністю буде готова, вийміть її зі сковороди і злийте зайву олію. За бажанням можете додати до неї подрібнену зелень.

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