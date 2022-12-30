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Який інгредієнт додасть заправці пікантності: рецепт найсмачнішого салату на Новий рік (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Відмінний новорічний салат з морквою по-корейськи Новина оновлена 30 грудня 2022, 14:41
Відмінний новорічний салат з морквою по-корейськи. Фото shutterstock.com

Така страва стане окрасою будь-якого святкового стала

У Новий рік 2023 року не обійтися без ситних і смачних салатів. Більшість із нас заправляють їх майонезом або сметаною, але якщо додати до заправки один інгредієнт – гірчицю у зернах – смак стане більш насиченим і пікантним.

Рецепт простого салату на Новий рік 2023 року публікує фудблогерка Тетяна Шеремет в Instagram. У ньому ідеально поєднуються чотири основні продукти – морква по-корейськи, куряче м’ясо, болгарський перець і цибуля. Такий салат стане чудовою альтернативою набридлим "Олів’є" та "Шубі".

Інгредієнти:

  • куряча відварена грудинка – 1шт.
  • морква по-корейськи – 150 г
  • перець болгарський – 1 шт.
  • цибуля – 1 шт. (для маринування: оцет 1 ст. л., цукор 1 ч. л.)
  • сметана чи майонез 2-3 ст. л.
  • гірчиця у зернах – 1 ч. л.
  • сіль, перець за смаком

Спосіб приготування:

  1. Цибулю ріжемо четвертинками-кільцями, додаємо оцет і цукор, відставляємо маринуватися.
  2. Болгарський перець ріжемо соломкою, відварену курячу грудку поділяємо на волокна.
  3. Перекладаємо в миску курку, болгарський перець, мариновану цибулю, моркву по-корейськи, заправляємо сметаною або майонезом, додаємо гірчицю в зернах, сіль та перець за смаком.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом новорічного салату з ананасами та особливою заправкою. А також ми писали, чим замінити калорійний майонез у стравах на Новий рік.

Теги:
#Рецепт #Салат #Новий рік