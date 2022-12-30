Який інгредієнт додасть заправці пікантності: рецепт найсмачнішого салату на Новий рік (відео)

Така страва стане окрасою будь-якого святкового стала

У Новий рік 2023 року не обійтися без ситних і смачних салатів. Більшість із нас заправляють їх майонезом або сметаною, але якщо додати до заправки один інгредієнт – гірчицю у зернах – смак стане більш насиченим і пікантним.

Рецепт простого салату на Новий рік 2023 року публікує фудблогерка Тетяна Шеремет в Instagram. У ньому ідеально поєднуються чотири основні продукти – морква по-корейськи, куряче м’ясо, болгарський перець і цибуля. Такий салат стане чудовою альтернативою набридлим "Олів’є" та "Шубі".

Інгредієнти:

куряча відварена грудинка – 1шт.

морква по-корейськи – 150 г

перець болгарський – 1 шт.

цибуля – 1 шт. (для маринування: оцет 1 ст. л., цукор 1 ч. л.)

сметана чи майонез 2-3 ст. л.

гірчиця у зернах – 1 ч. л.

сіль, перець за смаком

Спосіб приготування:

Цибулю ріжемо четвертинками-кільцями, додаємо оцет і цукор, відставляємо маринуватися. Болгарський перець ріжемо соломкою, відварену курячу грудку поділяємо на волокна. Перекладаємо в миску курку, болгарський перець, мариновану цибулю, моркву по-корейськи, заправляємо сметаною або майонезом, додаємо гірчицю в зернах, сіль та перець за смаком.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом новорічного салату з ананасами та особливою заправкою. А також ми писали, чим замінити калорійний майонез у стравах на Новий рік.