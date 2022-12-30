Топ-3 новорічних страви: перевірені рецепти "Шуби", "Олів’є" та салату з ананасом (фото, відео)

Без цих салатів неможливо уявити жодне святкове гуляння

Скільки б рецептів ми не зустрічали в мережі, новорічної ночі все одно хочеться подати гостям щось традиційне. Улюблені всіма страви – "Оселедець під шубою", "Олів’є" та салат з ананасами – прикрасять і стіл на Новий рік 2023 року.

"Телеграф" розповідає, як приготувати ці страви смачно і без зайвого клопоту. Дізнайтеся рецепт класичної "Шуби", столітній спосіб приготування "Олів’є" та перевірену ідею салату з ананасом.

Рецепт салату "Олів’є"

Інгредієнти:

5 картоплин (приблизно 450 г)

300 г вареного яловичого язику

1-2 свіжі огірки

50 г оливок

30 г каперсів

Майонез (в ідеалі домашній)

Спосіб приготування:

Відварити картоплю. Відварити яловичий язик зі спеціями для аромату. Нарізати кубиками очищену картоплю, язик та огірок. Додати оливки повністю або подрібнити. Доповнити каперсами. Посолити та поперчити. Заправити майонезом та перемішати.

Рецепт салату "Оселедець під шубою"

Інгредієнти:

500 г картоплі

500 г моркви

500 г буряків

1-2 шт. солоного оселедця

100 г цибулі

250 г майонезу

4 яйця

Спосіб приготування:

Відварити буряк до м’якості, моркву та картоплю і остудити. Яйця зварити круто. Оселедець обробити: видалити голову, плавці, хвіст і кісточки. Нарізати. Картоплю, яйця, моркву та буряк натерти на тертці. Нарізати цибулю. Щоб не гірчила, залити цибулю окропом на пару хвилин. Злити воду. На тарілку викласти першим шаром картоплю. Змастити майонезом. Розподілити шар із оселедця, покласти цибулю. Викласти яйця, змастити майонезом. Далі — шар моркви з майонезом. Наприкінці – буряк і майонез. Залишити салат на 3-4 години в холодильнику, щоб усі шари просочилися.

Ідея для подачі "Шуби"

Рецепт салату з ананасами на Новий рік

Інгредієнти:

2 курячих філе (450 г)

250 г консервованого ананасу

200 г консервованої кукурудзи

200 г майонезу

1 болгарський перець

2 зубчики часнику

сіль, перець (за смаком)

Спосіб приготування:

Відварити куряче філе. Остудити. Нарізати кубиками. Помістити в тарілку, де подається салат. Нарізати кубиками ананаса, додати до м’яса. Очистити від насіння болгарський перець і також нарізати кубиками. Додати кукурудзу. Заправити майонезом. Часник пропустити через прес і додати в салат. Ретельно перемішати усі інгредієнти, посолити, поперчити та дати настоятися.

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