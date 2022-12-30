Топ-3 новорічних страви: перевірені рецепти "Шуби", "Олів’є" та салату з ананасом (фото, відео)
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Без цих салатів неможливо уявити жодне святкове гуляння
Скільки б рецептів ми не зустрічали в мережі, новорічної ночі все одно хочеться подати гостям щось традиційне. Улюблені всіма страви – "Оселедець під шубою", "Олів’є" та салат з ананасами – прикрасять і стіл на Новий рік 2023 року.
"Телеграф" розповідає, як приготувати ці страви смачно і без зайвого клопоту. Дізнайтеся рецепт класичної "Шуби", столітній спосіб приготування "Олів’є" та перевірену ідею салату з ананасом.
Рецепт салату "Олів’є"
Інгредієнти:
- 5 картоплин (приблизно 450 г)
- 300 г вареного яловичого язику
- 1-2 свіжі огірки
- 50 г оливок
- 30 г каперсів
- Майонез (в ідеалі домашній)
Спосіб приготування:
- Відварити картоплю. Відварити яловичий язик зі спеціями для аромату.
- Нарізати кубиками очищену картоплю, язик та огірок. Додати оливки повністю або подрібнити. Доповнити каперсами. Посолити та поперчити.
- Заправити майонезом та перемішати.
Рецепт салату "Оселедець під шубою"
Інгредієнти:
- 500 г картоплі
- 500 г моркви
- 500 г буряків
- 1-2 шт. солоного оселедця
- 100 г цибулі
- 250 г майонезу
- 4 яйця
Спосіб приготування:
- Відварити буряк до м’якості, моркву та картоплю і остудити. Яйця зварити круто. Оселедець обробити: видалити голову, плавці, хвіст і кісточки. Нарізати.
- Картоплю, яйця, моркву та буряк натерти на тертці.
- Нарізати цибулю. Щоб не гірчила, залити цибулю окропом на пару хвилин. Злити воду.
- На тарілку викласти першим шаром картоплю. Змастити майонезом. Розподілити шар із оселедця, покласти цибулю. Викласти яйця, змастити майонезом. Далі — шар моркви з майонезом. Наприкінці – буряк і майонез.
- Залишити салат на 3-4 години в холодильнику, щоб усі шари просочилися.
Рецепт салату з ананасами на Новий рік
Інгредієнти:
- 2 курячих філе (450 г)
- 250 г консервованого ананасу
- 200 г консервованої кукурудзи
- 200 г майонезу
- 1 болгарський перець
- 2 зубчики часнику
- сіль, перець (за смаком)
Спосіб приготування:
- Відварити куряче філе. Остудити. Нарізати кубиками. Помістити в тарілку, де подається салат.
- Нарізати кубиками ананаса, додати до м’яса.
- Очистити від насіння болгарський перець і також нарізати кубиками.
- Додати кукурудзу.
- Заправити майонезом.
- Часник пропустити через прес і додати в салат. Ретельно перемішати усі інгредієнти, посолити, поперчити та дати настоятися.
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