Як ефектно прикрасити улюблену страву: простий рецепт салату на Новий рік 2023 (відео)

Такий новорічний салат точно прикрасить ваше застілля

У новорічну ніч можна подати гостям не лише смачні страви, а й ефектно представлені. Один із найпопулярніших святкових салатів спробуйте оформити у вигляді годинника. Такий декор стане окрасою вашого столу на Новий рік 2023.

Простий рецепт салату з ананасом і куркою публікує фудблог iren.lazun в Instagram. Страва складається з п’яти смачних інгредієнтів, які ідеально поєднуються один з одним. А святкова подача зробить цей салат ще апетитнішим.

Інгредієнти:

Куряче філе – 200 г

Ананаси консервовані – 150 г

Кукурудза – 100 г

Твердий сир – 50 г

Яйця – 2 шт.

Майонез – 60 г

Спосіб приготування:

Відварене куряче філе, ананаси ріжемо кубиками. Відварені яйця, відокремлюємо білок від жовтка, натираємо окремо на тертці. Сир натираємо на дрібну тертку Викладаємо всі інгредієнти по черзі, як на відео, кожен шар промазуємо майонезом. Верхній шар за бажанням прикрашаємо кружальцями відвареної моркви, робимо написи цифр майонезом.

Раніше "Телеграф" ділився рецептами інших новорічних салатів. Ви можете приготувати пікантний салат із особливою заправкою або подати гостям м’ясний салат із гранатом та горіхами.