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Чудова закуска всього з двох інгредієнтів: рецепт м’ясних шашличків

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Шашлички з яловичиною та грибами Новина оновлена 02 січня 2023, 11:33
Шашлички з яловичиною та грибами. Фото taste.com.au

Ця страва стане чудовою та смачною прикрасою вашого столу

Що може бути краще, ніж швидкий рецепт смачної страви, та ще й м’ясної, заради якої не доведеться поратися біля плити годинами. А якщо ще й інгредієнтів для нього потрібна мінімальна кількість, то взагалі ціни не мають такої страви.

Якщо вам теж подобаються такі рецепти, пропонуємо вам приготувати ці шашлики з грибами на шпажках. На їх готування потрібно всього два інгредієнти, сіль, і хвилин десять, пише портал "Смачно+".

Шашлички з яловичиною та грибами

Інгредієнти:

  • яловича вирізка, 600 г;
  • печериці, 750 г;
  • сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Вирізку наріжте на маленькі кубики приблизно по три сантиметри.
  2. Насадіть їх на дерев’яні шпажки, чергуючи з грибами. Посипте сіллю та перцем.
  3. Обсмажуйте м’ясо до скоринки на сковороді, а потім відправте в духовку приблизно чотири хвилини при максимальному нагріванні.

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Теги:
#Рецепт #Закуска #Шашлик