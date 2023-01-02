Чудова закуска всього з двох інгредієнтів: рецепт м’ясних шашличків
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Ця страва стане чудовою та смачною прикрасою вашого столу
Що може бути краще, ніж швидкий рецепт смачної страви, та ще й м’ясної, заради якої не доведеться поратися біля плити годинами. А якщо ще й інгредієнтів для нього потрібна мінімальна кількість, то взагалі ціни не мають такої страви.
Якщо вам теж подобаються такі рецепти, пропонуємо вам приготувати ці шашлики з грибами на шпажках. На їх готування потрібно всього два інгредієнти, сіль, і хвилин десять, пише портал "Смачно+".
Шашлички з яловичиною та грибами
Інгредієнти:
- яловича вирізка, 600 г;
- печериці, 750 г;
- сіль та перець за смаком.
Спосіб приготування:
- Вирізку наріжте на маленькі кубики приблизно по три сантиметри.
- Насадіть їх на дерев’яні шпажки, чергуючи з грибами. Посипте сіллю та перцем.
- Обсмажуйте м’ясо до скоринки на сковороді, а потім відправте в духовку приблизно чотири хвилини при максимальному нагріванні.
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