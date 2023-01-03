З чим потушкувати курку, щоб смак м’яса був більш насиченим: простий рецепт (відео)

М’ясо можна приготувати дуже ніжним та ароматним

Куряче м’ясо, мабуть, найпростіше у приготуванні. Однак іноді воно може вийти сухуватим, тому багато хто запікає курку в духовці. Однак не менш соковитим м’ясо можна приготувати і на сковороді, якщо додати томатний соус.

Курка буде ароматною та смачною, якщо потушкувати її з томатами та спеціями. Таке м’ясо підійде до будь-якого гарніру й відмінно доповнить ситний обід. Рецепт курячого стегна в томатному соусі на сковороді публікує фудблог chepil_olesia в Instagram.

Інгредієнти:

1 кг курячого стегна без кістки

1 болгарський перець

1 банка подрібнених томатів

2 ст. л. оливкової олії

1 цибулина

2 ч. л. італійські трави

по 0,5 ч. л. мускатного горіха та солодкої паприки

2 зуб. часнику

пучок петрушки

Спосіб приготування:

Курку помити, посушити, посолити та поперчити. Перець та цибулю порізати. Спеції змішати в окремій тарілці. Обсмажити стегно на олії з двох сторін до золотистого кольору. Витягнути м’ясо зі сковорідки і сюди додати цибулю, перець, томати, спеції, все перемішати. На соус викласти курку та тушкувати під кришкою 40 хвилин на малому вогні. Наприкінці приготування додати дрібно порізаний часник та петрушку.

Раніше "Телеграф" розповідав, який кулінарний секрет забезпечить м’ясу ідеальну золотисту скоринку.