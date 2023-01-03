З чим потушкувати курку, щоб смак м’яса був більш насиченим: простий рецепт (відео)
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М’ясо можна приготувати дуже ніжним та ароматним
Куряче м’ясо, мабуть, найпростіше у приготуванні. Однак іноді воно може вийти сухуватим, тому багато хто запікає курку в духовці. Однак не менш соковитим м’ясо можна приготувати і на сковороді, якщо додати томатний соус.
Курка буде ароматною та смачною, якщо потушкувати її з томатами та спеціями. Таке м’ясо підійде до будь-якого гарніру й відмінно доповнить ситний обід. Рецепт курячого стегна в томатному соусі на сковороді публікує фудблог chepil_olesia в Instagram.
Інгредієнти:
- 1 кг курячого стегна без кістки
- 1 болгарський перець
- 1 банка подрібнених томатів
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 цибулина
- 2 ч. л. італійські трави
- по 0,5 ч. л. мускатного горіха та солодкої паприки
- 2 зуб. часнику
- пучок петрушки
Спосіб приготування:
- Курку помити, посушити, посолити та поперчити.
- Перець та цибулю порізати.
- Спеції змішати в окремій тарілці.
- Обсмажити стегно на олії з двох сторін до золотистого кольору.
- Витягнути м’ясо зі сковорідки і сюди додати цибулю, перець, томати, спеції, все перемішати.
- На соус викласти курку та тушкувати під кришкою 40 хвилин на малому вогні.
- Наприкінці приготування додати дрібно порізаний часник та петрушку.
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