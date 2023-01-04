Дивовижні цукерки а-ля "Баунті" із трьох інгредієнтів: смак не відрізняється від магазинних батончиків (відео)

Домашні цукерки набагато смачніші за готові з супермаркету

У домашніх умовах можна готувати різні популярні солодощі, починаючи від повітряного зефіру і закінчуючи популярними батончиками. Ті ж цукерки а-ля "Баунті" легко приготувати самостійно. Для десерту знадобиться лише три інгредієнти.

Рецепт батончиків "Баунті" опублікував фудблог kelbas_v в Instagram. Ці цукерки за смаком не відрізняються від магазинних аналогів. Готуються просто і без зайвого клопоту.

Інгредієнти:

250 г кокосової стружки

250-300 г сирого згущеного молока (1 банка)

300 г молочного шоколаду (3 плитки)

Спосіб приготування:

У кокосову стружку вливаємо згущене молоко. Починайте з 250 г і за потреби додавайте більше. Перемішуємо. Маса буде густа та пластилінова. Змочуємо руки у воді та ліпимо цукерки. Відправляємо на 1-2 години до холодильника, щоб цукерки застигли. Глазуємо. Топимо шоколад на водяній бані. Вода під мискою не повинна кипіти, щоб шоколад не пригорів. Коли шоколад розтопився, вимкніть вогонь, але миску тримайте на водяній бані, щоб швидко не застиг. За допомогою 2 виделок обмочуємо цукерки у шоколаді. Викладаємо на пергаментний папір, відправляємо на 1 годину в морозильник.

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