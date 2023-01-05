Готова вже за три години: найпростіший і найшвидший спосіб закваски капусти

Така заготівля чудово доповнить соління на святковому столі на Різдво

У Святвечір на столі має бути 12 особливих страв, включаючи різні соління. Обов’язково подайте до вечері на честь Різдва й квашену капусту. Якщо ви не встигли заготовити її наперед, не переживайте, адже є експресспосіб закваски цього овочу.

Швидко і без зайвого клопоту можна приготувати квашену капусту, яка буде готова до вживання вже через три години. Капуста вийде дуже смачною, ароматною, соковитою та хрумкою. Рецепт закваски капусти публікує УНІАН.

Швидкий рецепт квашеної капусти

Інгредієнти:

0,5 кг білокачанної капусти

1 морква

2 ст. води

30 г солі

70 г цукру

100 мл столового оцту 9%

100 мл олії

Спосіб приготування:

Для приготування розсолу прокип’ятити воду, додати цукор, сіль та олію до повного розчинення. Дати охолонути. Нашаткувати капусту і добре розім’яти. Потерти моркву та додати до капусти. Перемішати. У чисті банки закласти овочі та залити розсолом. Залити оцет. Закрити банки кришками. Прибрати у прохолодне місце.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом квашеної капусти з медом, яка точно здивує ваших гостей. А також ми писали, як уникнути потемніння квашеної капусти.