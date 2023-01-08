Простий рецепт чудової мандаринової паннакотти: буквально тане в роті

Така смакота порадує і дорослих, і дітей

Сезон мандаринів продовжується, тому спробуйте обов’язково додати цей цитрус до домашніх десертів. З мандаринами можна приготувати не тільки смачний чізкейк, а й італійський популярний десерт Panna cotta. Мандаринова паннакотта здивує вас смаком і буде танути в роті.

Рецепт паннакотти з мандаринами публікує фудблог cook_with_me_at_home в Instagram. Десерт виходить дуже смачним і ніжним, а запах цитрусів знову занурить вас в атмосферу свят та відпочинку.

Складові:

Для вершкового шару:

вершки – 500 мл,

цукор – 100 г,

листовий желатин – 3 шт. (5 г),

вода – 50 мл,

Для мандаринового шару:

мандарини – 600 г,

листовий желатин – 3 шт. (5 г),

цукор – 25 г,

вода – 50 мл.

Спосіб приготування:

Приготуємо вершковий шар. Желатин поламати та залити водою на 5 хвилин. У ємність влити вершки (чим вищий відсоток жирності, тим смачніше), всипати цукор і поставити на невеликий вогонь, помішуючи, тримати доки цукор не розтопиться. Вершки повинні бути досить гарячими, але так, щоб можна було вмочити палець. Не кип’ятити! Желатин злегка потиснути у воді й вилити желатинову суміш у гарячі вершки, добре розмішати. Склянки помістити у форму для кексів під кутом і розлити вершково-желатинову суміш. Дати охолонути й поставити в холодильник до застигання. Приготуємо мандариновий шар. Желатин поламати та залити водою на 5 хвилин. Мандарини почистити, викласти в блендер і змолоти. Суміш, що вийшла, процідити через сито. Повинно вийти 250 мл соку. Сік вилити в ємність, всипати цукор і поставити на невеликий вогонь, помішуючи, поки цукор не розтопиться. Желатин злегка потиснути у воді та вилити желатинову суміш у теплий сік, добре розмішати й дати охолонути. Викласти поверх вершкової маси та поставити в холодильник до застигання.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом заготівлі з мандаринів, якої вистачить на цілий рік.