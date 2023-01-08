Рецепт дивовижного мандаринового варення: цих ласощів завжди буде мало

Поки продаж мандаринів у розпалі, встигніть зробити чудову закрутку з цим цитрусом

Сезон продажів головного зимового фрукту – мандарина – продовжується. Можна вживати цитрус у свіжому вигляді або використовувати для зимових заготовок. Мандарини можна законсервувати в сиропі або зробити з них смачне варення для всієї родини, яке здивує свіжим і приємним смаком.

Закрити мандарини в банках можна цілком, що помітно заощадить час у процесі приготування солодкої закрутки. А якщо ви додасте до плодів лимон, то заготівля вийде за смаком просто ідеальною. Рецепт мандаринового варення публікує портал "Смак. Юа".

Складові:

Мандарини – 1 кг

Лимон – 1 шт.

Цукор – 1 кг

Вода – 1 склянка

Гвоздика – за смаком

Спосіб приготування:

Мандарини помити. Кожен плід проколоти зубочисткою в декількох місцях, вставити кілька гвоздик (ця кулінарна хитрість надасть варенню винятковий аромат). Помістити мандарини у глибоку ємність, залити водою та варити 10 хвилин на слабкому вогні, фрукти мають стати м’якими. В окремій каструлі приготувати сироп із води та цукру, проваривши 10 хвилин. Як тільки маса загусне, опустити в неї мандарини і готувати ще 10 хвилин. Залишити суміш на 2 години для повного остигання. Повторити процедуру ще 2-3 рази, доки сироп не стане прозорим. Незадовго до готовності додати до вмісту сік лимона. Закрити варення зручним способом.

Раніше "Телеграф" ділився простим рецептом дуже смачного та ніжного десерту з мандаринами.