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Рецепт дивовижного мандаринового варення: цих ласощів завжди буде мало

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Мандариново-лимонне варення виходить дуже смачним Новина оновлена 08 січня 2023, 19:34
Мандариново-лимонне варення виходить дуже смачним. Фото goodfon.ru

Поки продаж мандаринів у розпалі, встигніть зробити чудову закрутку з цим цитрусом

Сезон продажів головного зимового фрукту – мандарина – продовжується. Можна вживати цитрус у свіжому вигляді або використовувати для зимових заготовок. Мандарини можна законсервувати в сиропі або зробити з них смачне варення для всієї родини, яке здивує свіжим і приємним смаком.

Закрити мандарини в банках можна цілком, що помітно заощадить час у процесі приготування солодкої закрутки. А якщо ви додасте до плодів лимон, то заготівля вийде за смаком просто ідеальною. Рецепт мандаринового варення публікує портал "Смак. Юа".

Складові:

  • Мандарини – 1 кг
  • Лимон – 1 шт.
  • Цукор – 1 кг
  • Вода – 1 склянка
  • Гвоздика – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Мандарини помити. Кожен плід проколоти зубочисткою в декількох місцях, вставити кілька гвоздик (ця кулінарна хитрість надасть варенню винятковий аромат).
  2. Помістити мандарини у глибоку ємність, залити водою та варити 10 хвилин на слабкому вогні, фрукти мають стати м’якими.
  3. В окремій каструлі приготувати сироп із води та цукру, проваривши 10 хвилин. Як тільки маса загусне, опустити в неї мандарини і готувати ще 10 хвилин.
  4. Залишити суміш на 2 години для повного остигання. Повторити процедуру ще 2-3 рази, доки сироп не стане прозорим. Незадовго до готовності додати до вмісту сік лимона.
  5. Закрити варення зручним способом.

Раніше "Телеграф" ділився простим рецептом дуже смачного та ніжного десерту з мандаринами.

Теги:
#Рецепт #Варення #Мандарини