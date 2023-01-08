Рецепт дивовижного мандаринового варення: цих ласощів завжди буде мало
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Поки продаж мандаринів у розпалі, встигніть зробити чудову закрутку з цим цитрусом
Сезон продажів головного зимового фрукту – мандарина – продовжується. Можна вживати цитрус у свіжому вигляді або використовувати для зимових заготовок. Мандарини можна законсервувати в сиропі або зробити з них смачне варення для всієї родини, яке здивує свіжим і приємним смаком.
Закрити мандарини в банках можна цілком, що помітно заощадить час у процесі приготування солодкої закрутки. А якщо ви додасте до плодів лимон, то заготівля вийде за смаком просто ідеальною. Рецепт мандаринового варення публікує портал "Смак. Юа".
Складові:
- Мандарини – 1 кг
- Лимон – 1 шт.
- Цукор – 1 кг
- Вода – 1 склянка
- Гвоздика – за смаком
Спосіб приготування:
- Мандарини помити. Кожен плід проколоти зубочисткою в декількох місцях, вставити кілька гвоздик (ця кулінарна хитрість надасть варенню винятковий аромат).
- Помістити мандарини у глибоку ємність, залити водою та варити 10 хвилин на слабкому вогні, фрукти мають стати м’якими.
- В окремій каструлі приготувати сироп із води та цукру, проваривши 10 хвилин. Як тільки маса загусне, опустити в неї мандарини і готувати ще 10 хвилин.
- Залишити суміш на 2 години для повного остигання. Повторити процедуру ще 2-3 рази, доки сироп не стане прозорим. Незадовго до готовності додати до вмісту сік лимона.
- Закрити варення зручним способом.
Раніше "Телеграф" ділився простим рецептом дуже смачного та ніжного десерту з мандаринами.