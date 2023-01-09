Що додати в рибні котлети, щоб смак вийшов ніжнішим: вдалий рецепт
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Завдяки соусу ваш обід не поступатиметься ресторанним стравам
Котлети – смачна й ситна страва, яка доповнює обід і вечерю. Необов’язково готувати котлети з курячого м’яса, рибний фарш також може бути соковитим і насиченим. Щоб рибні котлети вийшли ніжнішими, додайте в них один інгредієнт – грецький йогурт.
Рецепт рибних котлет із соусом тартар публікує шефкухарка Валентина Саєнко у своєму блозі в Instagram. З цим соусом риба смакує ще краще. Для фаршу кулінар рекомендує використовувати асорті риби, дуже смачно буде з палтусом, щукою чи тріскою.
Складові:
- Філе риби – 600 г
- Цибуля ріпчаста — 1 шт. (велика)
- Зелень (бажано зелена цибуля та кріп) – по 3-5 пагонів
- Яйце – 1 шт.
- Сухарі панірувальні – 1 ст. л.
- Йогурт грецький – 2 ст. л.
- Сіль перець
- Борошно для обвалення котлет
Для соусу:
- Йогурт грецький – 150 г (можна замінити на майонез)
- Сметана – 100 г
- Кріп – 1 пучок
- Огірок солоний
- Цибуля кримська — 0,5
Спосіб приготування:
- Чистимо цибулю, ріжемо кубиком і смажимо до рум’яності. Поки цибуля смажиться, робимо фарш.
- Рибу перемелюємо блендером (або через м’ясорубку) із зеленню. Додаємо яйце, йогурт і сухарі. Солимо і перчимо. Додаємо смажену перемелену цибулю. Фарш буде досить густий. Формуємо котлети. Обвалюємо в муці та смажимо.
- Готуємо соус. Огірок і цибулю порізати дрібним кубиком. Порізати кріп. Все змішати.
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