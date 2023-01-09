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Що додати в рибні котлети, щоб смак вийшов ніжнішим: вдалий рецепт

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Рибні котлети з соусом тартар — ідеальне поєднання Новина оновлена 09 січня 2023, 11:35
Рибні котлети з соусом тартар — ідеальне поєднання. Фото instagram.com/valya__saenko/

Завдяки соусу ваш обід не поступатиметься ресторанним стравам

Котлети – смачна й ситна страва, яка доповнює обід і вечерю. Необов’язково готувати котлети з курячого м’яса, рибний фарш також може бути соковитим і насиченим. Щоб рибні котлети вийшли ніжнішими, додайте в них один інгредієнт – грецький йогурт.

Рецепт рибних котлет із соусом тартар публікує шефкухарка Валентина Саєнко у своєму блозі в Instagram. З цим соусом риба смакує ще краще. Для фаршу кулінар рекомендує використовувати асорті риби, дуже смачно буде з палтусом, щукою чи тріскою.

Складові:

  • Філе риби – 600 г
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт. (велика)
  • Зелень (бажано зелена цибуля та кріп) – по 3-5 пагонів
  • Яйце – 1 шт.
  • Сухарі панірувальні – 1 ст. л.
  • Йогурт грецький – 2 ст. л.
  • Сіль перець
  • Борошно для обвалення котлет

Для соусу:

  • Йогурт грецький – 150 г (можна замінити на майонез)
  • Сметана – 100 г
  • Кріп – 1 пучок
  • Огірок солоний
  • Цибуля кримська — 0,5

Спосіб приготування:

  1. Чистимо цибулю, ріжемо кубиком і смажимо до рум’яності. Поки цибуля смажиться, робимо фарш.
  2. Рибу перемелюємо блендером (або через м’ясорубку) із зеленню. Додаємо яйце, йогурт і сухарі. Солимо і перчимо. Додаємо смажену перемелену цибулю. Фарш буде досить густий. Формуємо котлети. Обвалюємо в муці та смажимо.
  3. Готуємо соус. Огірок і цибулю порізати дрібним кубиком. Порізати кріп. Все змішати.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом засолювання червоної риби, яка виходить смачнішою за магазинну.

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#Рецепт #Котлети #Рибні котлети