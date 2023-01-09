Рецепт маринованої капусти по-вірменськи, який захоче вкрасти свекруха

Ідеальна закуска до святкового столу

Замаринувати цей корисний овоч можна різними способами. Наприклад, закрити капусту з морквою та перцем, або заквасити з медом! Також є ще один спосіб консервації капусти, який є популярним в інших країнах.

Капуста виходить дуже хрумкою, ароматною, смачною і, одночасно, гострою, якщо замаринувати її за вірменським рецептом. Ним поділилися в кулінарному блозі Konservacjya в Інстаграмі.

Як замаринувати капусту з буряком

Інгредієнти:

Капуста — 5 кг

Буряк — 0,5 кг

Перець гострий – 1 шт.

Корінь хрону — 1 шт.

Для розсолу на 1,2 л

Сіль — 1 ст.л.

Лавровий лист — 1 шт.

Чорний перець горошком – 5 шт.

Приготування:

Качан капусти розрізати на 6-8 частин. Буряк почистити, нарізати тонкими кружальцями. Гострий перець помити. Корінь хрону почистити. Нарізати великими шматками. Приготувати розсіл: воду із сіллю та спеціями довести до кипіння, кип’ятити 15 хвилин, повністю остудити. Банки простерилізувати та укласти в них капусту з буряком. Залити розсолом. Закрити банки капроновими кришками. Залишити за кімнатної температури на 3 дні. Потім прибрати у прохолодне місце для зберігання.

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