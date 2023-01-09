Рецепт маринованої капусти по-вірменськи, який захоче вкрасти свекруха
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ідеальна закуска до святкового столу
Замаринувати цей корисний овоч можна різними способами. Наприклад, закрити капусту з морквою та перцем, або заквасити з медом! Також є ще один спосіб консервації капусти, який є популярним в інших країнах.
Капуста виходить дуже хрумкою, ароматною, смачною і, одночасно, гострою, якщо замаринувати її за вірменським рецептом. Ним поділилися в кулінарному блозі Konservacjya в Інстаграмі.
Як замаринувати капусту з буряком
Інгредієнти:
- Капуста — 5 кг
- Буряк — 0,5 кг
- Перець гострий – 1 шт.
- Корінь хрону — 1 шт.
Для розсолу на 1,2 л
- Сіль — 1 ст.л.
- Лавровий лист — 1 шт.
- Чорний перець горошком – 5 шт.
Приготування:
- Качан капусти розрізати на 6-8 частин.
- Буряк почистити, нарізати тонкими кружальцями.
- Гострий перець помити.
- Корінь хрону почистити. Нарізати великими шматками.
- Приготувати розсіл: воду із сіллю та спеціями довести до кипіння, кип’ятити 15 хвилин, повністю остудити.
- Банки простерилізувати та укласти в них капусту з буряком. Залити розсолом.
- Закрити банки капроновими кришками. Залишити за кімнатної температури на 3 дні. Потім прибрати у прохолодне місце для зберігання.
Раніше "Телеграф" розповідав, чим можна замінити баклажанну ікру. Ця страва з грибами точно сподобається всім вашим родичам.