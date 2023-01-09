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Рецепт маринованої капусти по-вірменськи, який захоче вкрасти свекруха

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Маринована капуста з буряком — простий рецепт
Маринована капуста з буряком — простий рецепт. Фото youtube.com

Ідеальна закуска до святкового столу

Замаринувати цей корисний овоч можна різними способами. Наприклад, закрити капусту з морквою та перцем, або заквасити з медом! Також є ще один спосіб консервації капусти, який є популярним в інших країнах.

Капуста виходить дуже хрумкою, ароматною, смачною і, одночасно, гострою, якщо замаринувати її за вірменським рецептом. Ним поділилися в кулінарному блозі Konservacjya в Інстаграмі.

Як замаринувати капусту з буряком

Інгредієнти:

  • Капуста — 5 кг
  • Буряк — 0,5 кг
  • Перець гострий – 1 шт.
  • Корінь хрону — 1 шт.

Для розсолу на 1,2 л

  • Сіль — 1 ст.л.
  • Лавровий лист — 1 шт.
  • Чорний перець горошком – 5 шт.

Приготування:

  1. Качан капусти розрізати на 6-8 частин.
  2. Буряк почистити, нарізати тонкими кружальцями.
  3. Гострий перець помити.
  4. Корінь хрону почистити. Нарізати великими шматками.
  5. Приготувати розсіл: воду із сіллю та спеціями довести до кипіння, кип’ятити 15 хвилин, повністю остудити.
  6. Банки простерилізувати та укласти в них капусту з буряком. Залити розсолом.
  7. Закрити банки капроновими кришками. Залишити за кімнатної температури на 3 дні. Потім прибрати у прохолодне місце для зберігання.

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#Рецепти #Капуста #Консервація #Маринади