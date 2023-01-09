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Як запекти цвітну капусту, щоб вона вийшла хрусткою зовні і соковитою всередині: рецепт

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Запечена цвітна капуста в йогурті
Запечена цвітна капуста в йогурті. Фото vazhnoznat.com

Аромат від спецій розноситиметься по всій оселі

Приготувати цвітну капусту в духовці, щоб вона вийшла дійсно смачною, не важко.

Пропонуємо вам рецепт апетитної заготівлі, чий аромат розноситиметься по всій оселі. А весь секрет запікання овочів полягає в тому, щоб залити їх йогуртом. Завдяки йому капуста вийде хрумкою зовні, та ніжною і соковитою всередині. Про це пише vazhnoznat.

Як запекти цвітну капусту в йогурті

Інгредієнти:

  • 400 г цвітної капусти
  • 250 мл йогурту
  • 150 г сиру
  • 2 яйця
  • 1,5 ст. л. борошна
  • 4 ст. л. оливкової олії
  • 1 гілочка розмарину
  • 2 зубчики часнику
  • сіль, перець за смаком

Приготування:

  1. Капусту промиваємо та розбираємо на суцвіття. Відварюємо у воді протягом 4 хвилин. Потім даємо капусті охолонути і викладаємо її у форму для запікання.
  2. Солимо і перчимо капусту. Кладемо до овочів одну гілочку розмарину для запаху. Два зубчики часнику пропускаємо через прес або дрібно нарізаємо і додаємо до капусти. Поливаємо капусту 2 столовими ложками оливкової олії.
  3. В окремій ємності змішуємо 2 яйця, йогурт та борошно. Додаємо також сіль, перець та 2 столові ложки оливкової олії. Цим соусом заливаємо капусту.
  4. Ставимо в духовку на 30-40 хвилин. Випікаємо при температурі 180 градусів. Потім посипаємо тертим сиром і ставимо в духовку ще на 15 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як смачно замаринувати цвітну капусту. Завдяки цьому способу овочі виходять нерозвареними, хрусткими та смачними.

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#Рецепти #Капуста #Кольорова капуста