Як запекти цвітну капусту, щоб вона вийшла хрусткою зовні і соковитою всередині: рецепт

Аромат від спецій розноситиметься по всій оселі

Приготувати цвітну капусту в духовці, щоб вона вийшла дійсно смачною, не важко.

Пропонуємо вам рецепт апетитної заготівлі, чий аромат розноситиметься по всій оселі. А весь секрет запікання овочів полягає в тому, щоб залити їх йогуртом. Завдяки йому капуста вийде хрумкою зовні, та ніжною і соковитою всередині. Про це пише vazhnoznat.

Як запекти цвітну капусту в йогурті

Інгредієнти:

400 г цвітної капусти

250 мл йогурту

150 г сиру

2 яйця

1,5 ст. л. борошна

4 ст. л. оливкової олії

1 гілочка розмарину

2 зубчики часнику

сіль, перець за смаком

Приготування:

Капусту промиваємо та розбираємо на суцвіття. Відварюємо у воді протягом 4 хвилин. Потім даємо капусті охолонути і викладаємо її у форму для запікання. Солимо і перчимо капусту. Кладемо до овочів одну гілочку розмарину для запаху. Два зубчики часнику пропускаємо через прес або дрібно нарізаємо і додаємо до капусти. Поливаємо капусту 2 столовими ложками оливкової олії. В окремій ємності змішуємо 2 яйця, йогурт та борошно. Додаємо також сіль, перець та 2 столові ложки оливкової олії. Цим соусом заливаємо капусту. Ставимо в духовку на 30-40 хвилин. Випікаємо при температурі 180 градусів. Потім посипаємо тертим сиром і ставимо в духовку ще на 15 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як смачно замаринувати цвітну капусту. Завдяки цьому способу овочі виходять нерозвареними, хрусткими та смачними.