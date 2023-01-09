Як запекти цвітну капусту, щоб вона вийшла хрусткою зовні і соковитою всередині: рецепт
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Аромат від спецій розноситиметься по всій оселі
Приготувати цвітну капусту в духовці, щоб вона вийшла дійсно смачною, не важко.
Пропонуємо вам рецепт апетитної заготівлі, чий аромат розноситиметься по всій оселі. А весь секрет запікання овочів полягає в тому, щоб залити їх йогуртом. Завдяки йому капуста вийде хрумкою зовні, та ніжною і соковитою всередині. Про це пише vazhnoznat.
Як запекти цвітну капусту в йогурті
Інгредієнти:
- 400 г цвітної капусти
- 250 мл йогурту
- 150 г сиру
- 2 яйця
- 1,5 ст. л. борошна
- 4 ст. л. оливкової олії
- 1 гілочка розмарину
- 2 зубчики часнику
- сіль, перець за смаком
Приготування:
- Капусту промиваємо та розбираємо на суцвіття. Відварюємо у воді протягом 4 хвилин. Потім даємо капусті охолонути і викладаємо її у форму для запікання.
- Солимо і перчимо капусту. Кладемо до овочів одну гілочку розмарину для запаху. Два зубчики часнику пропускаємо через прес або дрібно нарізаємо і додаємо до капусти. Поливаємо капусту 2 столовими ложками оливкової олії.
- В окремій ємності змішуємо 2 яйця, йогурт та борошно. Додаємо також сіль, перець та 2 столові ложки оливкової олії. Цим соусом заливаємо капусту.
- Ставимо в духовку на 30-40 хвилин. Випікаємо при температурі 180 градусів. Потім посипаємо тертим сиром і ставимо в духовку ще на 15 хвилин.
Раніше "Телеграф" розповідав, як смачно замаринувати цвітну капусту. Завдяки цьому способу овочі виходять нерозвареними, хрусткими та смачними.