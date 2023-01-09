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Шикарний шоколадний торт, який готується без духовки: найпростіший рецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Шоколадний торт
Шоколадний торт. Фото shutterstock.com

Смачний десерт можна приготувати на звичайній сковороді

Якщо ви не сильно "товаришуєте" з духовкою, існує безліч ідей для десерту без випічки. Один із варіантів – замінити духову шафу альтернативою. Якщо у вас є газова піч, то чудовий шоколадний пиріг можна зробити навіть без світла, адже він готується на звичайній сковороді.

Рецепт шоколадного торта на сковороді публікує фудблог kelbas_v в Instagram. Десерт виходить смачним, ніжним і ароматним. Відмінний варіант, якщо немає нічого солоденького подати до чаю. Цей рецепт, до речі, підходить і до мікрохвильової печі або мультиварки.

Складові:

  • 3 яйця
  • 180 г цукру
  • 1 пакетик ванільного цукру (10 г)
  • 0,5 ч. л. солі
  • 100 мл олії
  • 200 мл молока
  • 250 г борошна
  • 50 г какао
  • 18 г розпушувача
  • фрукти (яблука/вишні/абрикоси/персики)
  • 1 ст. л. манки для присипки фруктів

Спосіб приготування:

  1. Збиваємо яйця з цукром, ванільним цукром та сіллю до кремового кольору. Вливаємо олію і молоко, перемішуємо. В іншій мисці змішуємо борошно, какао й розпушувач. У кілька підходів всипаємо сухі інгредієнти в яєчно-молочну суміш, перемішуємо.
  2. Фрукти нарізаємо часточками або кубиком (залежно від виду) та просушуємо.
  3. Кладемо на дно сковороди лист пергаменту у формі кола, трохи змащуємо бортики та пергамент олією. Виливаємо половину тіста, присипаємо манкою і викладаємо фрукти. Заливаємо залишками тіста, розрівнюємо, трохи трусимо сковороду, щоб пиріг поступово піднімався. Накриваємо кришкою і печемо на меншому за середній вогні 25-30 хвилин.
  4. Як тільки краї стали сухими (наче пропеченими), накриваємо торт новим листом пергаменту, кладемо зверху тарілку і перевертаємо пиріг зі сковороди на неї. Беремося за край нижнього пергаменту і знову перекладаємо пиріг на сковороду, накриваємо кришкою та печемо ще 20-25 хвилин.
  5. Готовий пиріг викладаємо на тарілку, звільняємо від пергаменту й прикрашаємо. Можна розділити на коржі, додати крем або залити шоколадом зверху.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачних завитків до чаю.

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#Рецепт #Торт