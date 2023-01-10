Любов з першого шматочку: рецепт фаршмаку із картопляними вафлями

Не страва, а свято: форшмак із двох видів риби на картопляних вафлях

Ви ані на хвилиноньку не пожалкуєте якщо приготуєте таку страву. Адже поєднання картопляних вафель із форшмаком не залишить байдужим нікого. Часу на приготування ви потратите небагато, не більше 40 хвилин загалом. Але ж як добре буде частувати родину таким смачним поєднанням.

До речі, якщо у вас немає яблук – можна використати сир, а щоб прикрасити страву – посипте її молодою цибулькою, сподіваємося ви вирощуєте її на підвіконні.

Якщо у вас забагато яблук, то ви можете приготувати також пюре без додавання цукру.

Цим рецептом з нами поділився австралійський сайт смачної та корисної їжі taste.com.au.

Картопляні вафлі

Складові:

Картопля — 3 шт

Твердий сир — 50 г

Сіль до свого смаку

Перець чорний — до свого смаку

Масло вершкове — 30 г

Молоко — 30 мл

Приготування:

Картоплю у лушпинні відварити у підсоленій воді. Остудити, почистити та зробіть пюре. Додати вершкове масло, підігріте молоко і натертий на дрібній тертці сир, посоліть і поперчіть. Замісіть тісто і дивіться, щоб не було грудочок. Якщо у вас немає вафельниці – зробіть з тіста кульки, викладіть на лист застелений пергаментом і роздавіть денцем склянки. Випікайте при температурі 180° С до рум'яної скоринки.

Форшмак з оселедця з тюлечкою

Складові:

Оселедець – 1 шт

Тюлька – 100 гр

Яблуко кисле — 1 штука

Цибулина – 0,5

Картопля в лушпинні – 2 штуки

Приготування: