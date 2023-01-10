Рецепт з дитинства: найсмачніші горішки зі згущонкою

Улюблений десерт дорослих та дітей – горішки зі згущеним молоком

Найсмачніший десерт, який ми любимо та пам'ятаємо з дитинства можна приготувати навіть якщо у вас немає спеціальної форми для горішків.

Скориставшись нашим рецептом, ви легко зробите форму для печива самостійно.

Окрім згущеного молока для начинки варто використовувати ще горіхи, так вийде набагато смачніше. До речі, якщо ви хочете приготувати згущене молоко самостійно, то скористайтеся цим рецептом, вам знадобиться всього три інгредієнти.

Складові

Тісто:

масло вершкове — 70 г

яйце – 1 шт

цукор – 1 ст. л

сіль — щіпка

борошно – 170 г

розпушувач – 1/3 ч.л

молоко – 2 ст.л

Начинка:

варене згущене молоко — 220 г

арахіс – 110 г

Приготування:

Вершкове масло розтопіть, якщо робитимете це у мікрохвильовці не ставте на довго, адже масло може "стріляти". Яйце змішайте з цукром та додайте дрібку солі. Влийте розтоплене масло (тільки дочекайтесь, коли воно трохи застигне), додайте просіяне борошно та розпушувач. Замісіть тісто та наприкінці додайте молоко. Тісто розкочуємо в пласт товщиною 4-5 мм та вирізаємо кружечки малою склянкою. З фольги формуємо овальні горішки, беремо кружальце тіста і накладаємо його на горішок з фольги. Робимо візерунок чайною ложкою та відправляємо в духовку на 12-15 хвилин при 180° С Для начинки арахіс промиваємо і підсмажуємо на сухій сковороді до рум'яності, перемелюємо блендером у крихту, змішуємо з вареним згущеним молоком, начинка готова. Охолоджені шкаралупи горішків наповнюємо начинкою і з'єднуємо між собою.

Також спробуйте приготувати смачні завитки до чаю за нашим рецептом чи шоколадний чізкейк без випічки всього з трьох інгредієнтів.