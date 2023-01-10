Як смачно заквасити капусту: рецепт давньої української страви крижавки

У такому вигляді капуста доповнить навіть святковий стіл

Кожна сім’я має свій рецепт квашеної капусти. Цю заготівлю давно любили наші предки. В українців особливо популярною була крижавка – старовинна українська страва з капусти. У народі таку ферментовану капусту ще можуть називати "пелюсткою".

Рецепт крижавки публікує фудблог my_happyfood в Instagram. Її легко впізнати за яскравим кольором. Кухар Едуард Насіров розповідає, що без цукру та оцту капуста багата на пробіотики, як і всі ферментовані овочі.

Складові:

1 капуста

200 г буряків

100 г кореня селери

4 зубчики часнику

1 ч. л. кмина

1 л води

2 ст. л солі

2 ст. л. меду чи іншої альтернативи

Спосіб приготування:

Нарізати соломкою буряки та селеру, подрібнити часник. Капусту розрізати на 1/8 так, щоб качан тримав листя. Скласти шарами в банку всі овочі, часник та кмин. У окропі розчинити сіль і мед і залити гарячою водою капусту так, щоб вона все покрила. Закрити банку марлею і поставити за кімнатної температури десь на 7-10-14 днів. Приблизно до кінця 1 тижня (але це залежить від того, як тепло у вас вдома) на поверхні з’являться бульбашки. Капуста повинна кваситися близько 2 тижнів, але куштувати овочі можна і раніше — будуть "малосольними". Коли крижавки набудуть рівномірно рожевого кольору — закрити кришкою і прибрати в холодильник. Перед подачею порізати капусту.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом закваски капусти з медом. А ще ми розповідали, що допоможе квашеній капусті не темніти.