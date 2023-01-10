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Як смачно заквасити капусту: рецепт давньої української страви крижавки

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Старовинна закрутка українців — крижавка
Старовинна закрутка українців — крижавка. Фото instagram.com/my_happyfood

У такому вигляді капуста доповнить навіть святковий стіл

Кожна сім’я має свій рецепт квашеної капусти. Цю заготівлю давно любили наші предки. В українців особливо популярною була крижавка – старовинна українська страва з капусти. У народі таку ферментовану капусту ще можуть називати "пелюсткою".

Рецепт крижавки публікує фудблог my_happyfood в Instagram. Її легко впізнати за яскравим кольором. Кухар Едуард Насіров розповідає, що без цукру та оцту капуста багата на пробіотики, як і всі ферментовані овочі.

Складові:

  • 1 капуста
  • 200 г буряків
  • 100 г кореня селери
  • 4 зубчики часнику
  • 1 ч. л. кмина
  • 1 л води
  • 2 ст. л солі
  • 2 ст. л. меду чи іншої альтернативи

Спосіб приготування:

  1. Нарізати соломкою буряки та селеру, подрібнити часник. Капусту розрізати на 1/8 так, щоб качан тримав листя. Скласти шарами в банку всі овочі, часник та кмин. У окропі розчинити сіль і мед і залити гарячою водою капусту так, щоб вона все покрила.
  2. Закрити банку марлею і поставити за кімнатної температури десь на 7-10-14 днів. Приблизно до кінця 1 тижня (але це залежить від того, як тепло у вас вдома) на поверхні з’являться бульбашки. Капуста повинна кваситися близько 2 тижнів, але куштувати овочі можна і раніше — будуть "малосольними".
  3. Коли крижавки набудуть рівномірно рожевого кольору — закрити кришкою і прибрати в холодильник.
  4. Перед подачею порізати капусту.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом закваски капусти з медом. А ще ми розповідали, що допоможе квашеній капусті не темніти.

Теги:
#Рецепт #Капуста #Квашена капуста