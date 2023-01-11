Рецепт незвичайного супу зі смаженої моркви та яблук що зігріє у похмурі дні
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Суп зі смаженою морквою та яблуком гарний спосіб зігрітися під час морозів
Морква корисний та смачний корінь, який покращить будь-яку страву. А ще вона допомогає покращити самопочуття та зменшити рівень стресу.
Проте сьогодні ми пропонуємо приготувати дуже незвичайний для української кухні суп зі смаженої моркви, яблук та цибулі. Як запевняють автори цього рецепту із сайту realfood.tesco.com — такий суп найкраще смакує у холодні пори року, адже він зігріває та підбадьорює.
Інгредієнти
- 700 г моркви, очищеної і нарізаної шматочками
- 3 чайні ложки насіння кмину
- 1 ст.л оливкової олії плюс 1 ч.л
- 1 червона цибуля, крупно нарізана
- 2 яблука, нарізаних шматочками
- ½ чайної ложки подрібненого перцю чилі
- ½ чайної ложки меленої куркуми
- 450 мл яблучного соку
- 4 столові ложки гарбузового насіння
Спосіб приготування
- Розігрійте духовку до 180˚C. Покладіть моркву у форму для смаження, додайте з 2 чайні ложками кмину та 1 чайною ложку олії.
- Запікайте протягом 25 хвилин, поки морква не стане м’якою.
- Тим часом у кастрюлі розігрійте на сильному вогні олію. Обсмажите цибулю і яблука протягом 5 хвилин, щоб вони розм’якшилися. Додайте перець чилі, куркуму та насіння кмину, що залишилися, тушкуйте ще 2 хвилини, періодично помішуючи.
- Додайте бульйон і яблучний сік та доведіть до кипіння. Накрити кришкою і тушкувати 5 хв.
- Покладіть смажену моркву в кухонний додайте яблучну суміш та збийте до однорідності.
- Підсмажте насіння на сильному вогні протягом 2-3 хвилин.
- Розлийте суп у миски та посипте підсмаженим насінням.