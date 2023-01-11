Рецепт незвичайного супу зі смаженої моркви та яблук що зігріє у похмурі дні

Суп зі смаженою морквою та яблуком гарний спосіб зігрітися під час морозів

Морква корисний та смачний корінь, який покращить будь-яку страву. А ще вона допомогає покращити самопочуття та зменшити рівень стресу.

Проте сьогодні ми пропонуємо приготувати дуже незвичайний для української кухні суп зі смаженої моркви, яблук та цибулі. Як запевняють автори цього рецепту із сайту realfood.tesco.com — такий суп найкраще смакує у холодні пори року, адже він зігріває та підбадьорює.

Інгредієнти

700 г моркви, очищеної і нарізаної шматочками

3 чайні ложки насіння кмину

1 ст.л оливкової олії плюс 1 ч.л

1 червона цибуля, крупно нарізана

2 яблука, нарізаних шматочками

½ чайної ложки подрібненого перцю чилі

½ чайної ложки меленої куркуми

450 мл яблучного соку

4 столові ложки гарбузового насіння

Спосіб приготування