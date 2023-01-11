Ситний картопляний салат з ковбасками, солоними огірками та квасолею

Поєднання продуктів від якого додасться енергія та підніметься настрій

Такий салат можна приготувати, якщо у вас у холодильнику залишилися продукти, проти їх дуже мало аби нагодувати всіх. Ковбаски, солоні огірки, два яйця та пара картоплин – і ось у вас уже готовий смачний салат, який порадує любителів ситно поїсти. Також ви можете ознайомитися з рецептами салатів, які готуються за 10 хвилин.

Рецепт салату з ковбасками та картоплею запропонував нам сайт смачної та корисної їжі realfood.tesco.com.

Складові:

Копчені ковбаски – 200 г

Мариновані огірки – 100 г

Квасоля стручкова – 4 ст. л

Маринована цибуля – половина цибулини

Яйця – 2 шт

Кріп подрібнений — 2 ч.л.

Часник – 2 зуб

Червона цибуля – ½ шт

Помідори чері — 3-4 шт

Картопля відварена – 2 шт

Заправка:

Рослинна олія – 75 мл

Сік лимонний – ½ шт

Сіль, перець – за смаком

Цукор – за смаком

Спосіб приготування:

Зваріть круто яйця і відваріть картоплю в мундирах. Охолодіть, очистіть і наріжте часточки, а картопля кубиками. Копчені ковбаски наріжте кружальцями, наріжте соломкою мариновані огірки. Відваріть стручкову квасолю з додаванням часнику, для цього в киплячу воду киньте квасолю на 5 хвилин. Очистіть червону цибулю і наріжте половину кільцями та замаринуйте. Для цього залийте цибулину окропом, додайте трохи оцту та пів чайної ложки цукру. Змішайте сік лимона, сіль, перець, цукор та олію для заправки. З’єднати в мисці нарізані ковбаски, огірки та стручкову квасолю. Додати кріп, червону та мариновану цибулю, заправте і ретельно перемішайте. Викладете на тарілки, прикрасьте розрізаними половинками помідорів чері.

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