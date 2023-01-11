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Ситний картопляний салат з ковбасками, солоними огірками та квасолею

Автор
Анастасія Ніколаєнко
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Добрий салат, який можна приготувати із залишків продуктів та нагодувати цілу родину
Добрий салат, який можна приготувати із залишків продуктів та нагодувати цілу родину. Фото realfood.tesco.com

Поєднання продуктів від якого додасться енергія та підніметься настрій

Такий салат можна приготувати, якщо у вас у холодильнику залишилися продукти, проти їх дуже мало аби нагодувати всіх. Ковбаски, солоні огірки, два яйця та пара картоплин – і ось у вас уже готовий смачний салат, який порадує любителів ситно поїсти. Також ви можете ознайомитися з рецептами салатів, які готуються за 10 хвилин.

Рецепт салату з ковбасками та картоплею запропонував нам сайт смачної та корисної їжі realfood.tesco.com.

Складові:

  • Копчені ковбаски – 200 г
  • Мариновані огірки – 100 г
  • Квасоля стручкова – 4 ст. л
  • Маринована цибуля – половина цибулини
  • Яйця – 2 шт
  • Кріп подрібнений — 2 ч.л.
  • Часник – 2 зуб
  • Червона цибуля – ½ шт
  • Помідори чері — 3-4 шт
  • Картопля відварена – 2 шт

Заправка:

  • Рослинна олія – 75 мл
  • Сік лимонний – ½ шт
  • Сіль, перець – за смаком
  • Цукор – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Зваріть круто яйця і відваріть картоплю в мундирах.
  2. Охолодіть, очистіть і наріжте часточки, а картопля кубиками.
  3. Копчені ковбаски наріжте кружальцями, наріжте соломкою мариновані огірки.
  4. Відваріть стручкову квасолю з додаванням часнику, для цього в киплячу воду киньте квасолю на 5 хвилин.
  5. Очистіть червону цибулю і наріжте половину кільцями та замаринуйте. Для цього залийте цибулину окропом, додайте трохи оцту та пів чайної ложки цукру.
  6. Змішайте сік лимона, сіль, перець, цукор та олію для заправки.
  7. З’єднати в мисці нарізані ковбаски, огірки та стручкову квасолю.
  8. Додати кріп, червону та мариновану цибулю, заправте і ретельно перемішайте.
  9. Викладете на тарілки, прикрасьте розрізаними половинками помідорів чері.

Раніше ми розповідали , як заквасити капусту, щоб не соромно було виставити перед родичами. Це відмінний продукт, яким слід запастись.

Теги:
#Рецепт #Салат #Ковбаса