Ситний картопляний салат з ковбасками, солоними огірками та квасолею
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Поєднання продуктів від якого додасться енергія та підніметься настрій
Такий салат можна приготувати, якщо у вас у холодильнику залишилися продукти, проти їх дуже мало аби нагодувати всіх. Ковбаски, солоні огірки, два яйця та пара картоплин – і ось у вас уже готовий смачний салат, який порадує любителів ситно поїсти. Також ви можете ознайомитися з рецептами салатів, які готуються за 10 хвилин.
Рецепт салату з ковбасками та картоплею запропонував нам сайт смачної та корисної їжі realfood.tesco.com.
Складові:
- Копчені ковбаски – 200 г
- Мариновані огірки – 100 г
- Квасоля стручкова – 4 ст. л
- Маринована цибуля – половина цибулини
- Яйця – 2 шт
- Кріп подрібнений — 2 ч.л.
- Часник – 2 зуб
- Червона цибуля – ½ шт
- Помідори чері — 3-4 шт
- Картопля відварена – 2 шт
Заправка:
- Рослинна олія – 75 мл
- Сік лимонний – ½ шт
- Сіль, перець – за смаком
- Цукор – за смаком
Спосіб приготування:
- Зваріть круто яйця і відваріть картоплю в мундирах.
- Охолодіть, очистіть і наріжте часточки, а картопля кубиками.
- Копчені ковбаски наріжте кружальцями, наріжте соломкою мариновані огірки.
- Відваріть стручкову квасолю з додаванням часнику, для цього в киплячу воду киньте квасолю на 5 хвилин.
- Очистіть червону цибулю і наріжте половину кільцями та замаринуйте. Для цього залийте цибулину окропом, додайте трохи оцту та пів чайної ложки цукру.
- Змішайте сік лимона, сіль, перець, цукор та олію для заправки.
- З’єднати в мисці нарізані ковбаски, огірки та стручкову квасолю.
- Додати кріп, червону та мариновану цибулю, заправте і ретельно перемішайте.
- Викладете на тарілки, прикрасьте розрізаними половинками помідорів чері.
Раніше ми розповідали , як заквасити капусту, щоб не соромно було виставити перед родичами. Це відмінний продукт, яким слід запастись.