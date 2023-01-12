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Суперсмачна смажена піца з Неаполя: рецепт за десять хвилин

Автор
Анастасія Ніколаєнко
Дата публікації
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Автор
Надшвидке та хрустке смажене тісто — стане вашим улюбленим рецептом Новина оновлена 12 січня 2023, 12:55
Надшвидке та хрустке смажене тісто — стане вашим улюбленим рецептом. Фото www.wandercooks.com

Рецепт італійської смаженої піци, що готується всього за 10 хвилин не залишить вас байдужими

Таку піцу випікати не потрібно, варто лише додати простий у приготуванні соус, моцарелу та свіжий базилік. І ось у вас вже готова смачна закуска або легка вечеря. Як і всі добрі італійські рецепти, смажена піца – це дуже швидка страва, яку легко зробити за лічені хвилини. Для приготування потрібна лише сковорода.

Тісто виходить пухким та легким і шляхом смаження набуває золотавої хрусткої скоринки. Важливо і те, що сама страва не є важкою для шлунку, звертає увагу автор рецепта.

Смажена піца або піца фрітте виникла в Неаполі після Другої світової війни. Коли ціни на традиційні інгредієнти стали дуже дорогими, смажена піца стала зручним та бюджетним варіантом приготування традиційної неаполітанської вуличної їжі.

Інгредієнти

Як приготувати соус:

Розігрійте томатну пасту в маленькій каструлі разом з часником та оливковою олією, та тушкуйте кілька хвилин.

Обсмажену піцу можна відправити на одну-дві хвилини в духовку щоб краї стали хрусткими
www.wandercooks.com

Приготування

  1. Посипте борошном робочу поверхню, розділіть тісто для піци на шматочки розміром з ваш кулак.
  2. Розрівняйте та розтягніть тісто на кола товщиною близько 1 см і шириною 10-15 см.
  3. Налийте рослинну олію в невелику пательню аби вона покрила дно, добре розігрійте.
  4. Розтягніть кожен шматок тіста безпосередньо перед приготуванням, щоб воно рівномірно пропеклося.
  5. Смажте кожен шматочок окремо по 1 хвилині з кожного боку до золотисто-коричневого кольору і пухкості.
  6. Обсушіть на паперовому рушнику.
  7. Змастіть смажене тісто соусом, додайте моцарелу та листя свіжого базиліка.

До цієї піци ви можете використовувати будь-який соус, не обов'язково готувати його самостійно. І авжеж ви можете використовувати майонез без яєць, який готується лише за 30 секунд та додавати будь-які інші інгредієнти що є у вашому холодильнику. Також звернить увагу на рецепт картопляної піци з начинкою на будь-який смак.

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#Рецепт #Піца #Італійська кухня