Суперсмачна смажена піца з Неаполя: рецепт за десять хвилин
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Рецепт італійської смаженої піци, що готується всього за 10 хвилин не залишить вас байдужими
Таку піцу випікати не потрібно, варто лише додати простий у приготуванні соус, моцарелу та свіжий базилік. І ось у вас вже готова смачна закуска або легка вечеря. Як і всі добрі італійські рецепти, смажена піца – це дуже швидка страва, яку легко зробити за лічені хвилини. Для приготування потрібна лише сковорода.
Тісто виходить пухким та легким і шляхом смаження набуває золотавої хрусткої скоринки. Важливо і те, що сама страва не є важкою для шлунку, звертає увагу автор рецепта.
Смажена піца або піца фрітте виникла в Неаполі після Другої світової війни. Коли ціни на традиційні інгредієнти стали дуже дорогими, смажена піца стала зручним та бюджетним варіантом приготування традиційної неаполітанської вуличної їжі.
Інгредієнти
- Тісто для піци
- Рослинна олія
- Соус
- Моцарела
- Базилік
Як приготувати соус:
Розігрійте томатну пасту в маленькій каструлі разом з часником та оливковою олією, та тушкуйте кілька хвилин.
Приготування
- Посипте борошном робочу поверхню, розділіть тісто для піци на шматочки розміром з ваш кулак.
- Розрівняйте та розтягніть тісто на кола товщиною близько 1 см і шириною 10-15 см.
- Налийте рослинну олію в невелику пательню аби вона покрила дно, добре розігрійте.
- Розтягніть кожен шматок тіста безпосередньо перед приготуванням, щоб воно рівномірно пропеклося.
- Смажте кожен шматочок окремо по 1 хвилині з кожного боку до золотисто-коричневого кольору і пухкості.
- Обсушіть на паперовому рушнику.
- Змастіть смажене тісто соусом, додайте моцарелу та листя свіжого базиліка.
До цієї піци ви можете використовувати будь-який соус, не обов'язково готувати його самостійно. І авжеж ви можете використовувати майонез без яєць, який готується лише за 30 секунд та додавати будь-які інші інгредієнти що є у вашому холодильнику. Також звернить увагу на рецепт картопляної піци з начинкою на будь-який смак.