Суперсмачна смажена піца з Неаполя: рецепт за десять хвилин

Рецепт італійської смаженої піци, що готується всього за 10 хвилин не залишить вас байдужими

Таку піцу випікати не потрібно, варто лише додати простий у приготуванні соус, моцарелу та свіжий базилік. І ось у вас вже готова смачна закуска або легка вечеря. Як і всі добрі італійські рецепти, смажена піца – це дуже швидка страва, яку легко зробити за лічені хвилини. Для приготування потрібна лише сковорода.

Тісто виходить пухким та легким і шляхом смаження набуває золотавої хрусткої скоринки. Важливо і те, що сама страва не є важкою для шлунку, звертає увагу автор рецепта.

Смажена піца або піца фрітте виникла в Неаполі після Другої світової війни. Коли ціни на традиційні інгредієнти стали дуже дорогими, смажена піца стала зручним та бюджетним варіантом приготування традиційної неаполітанської вуличної їжі.

Інгредієнти

Тісто для піци

Рослинна олія

Соус

Моцарела

Базилік

Як приготувати соус:

Розігрійте томатну пасту в маленькій каструлі разом з часником та оливковою олією, та тушкуйте кілька хвилин.

Приготування

Посипте борошном робочу поверхню, розділіть тісто для піци на шматочки розміром з ваш кулак. Розрівняйте та розтягніть тісто на кола товщиною близько 1 см і шириною 10-15 см. Налийте рослинну олію в невелику пательню аби вона покрила дно, добре розігрійте. Розтягніть кожен шматок тіста безпосередньо перед приготуванням, щоб воно рівномірно пропеклося. Смажте кожен шматочок окремо по 1 хвилині з кожного боку до золотисто-коричневого кольору і пухкості. Обсушіть на паперовому рушнику. Змастіть смажене тісто соусом, додайте моцарелу та листя свіжого базиліка.

До цієї піци ви можете використовувати будь-який соус, не обов'язково готувати його самостійно. І авжеж ви можете використовувати майонез без яєць, який готується лише за 30 секунд та додавати будь-які інші інгредієнти що є у вашому холодильнику. Також звернить увагу на рецепт картопляної піци з начинкою на будь-який смак.