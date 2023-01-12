Вчимося у метра: тушковане м'ясо з коньяком за рецептом Джулії Чайлд

Джулія Чайлд авторка кулінарних книг та телеведуча була відомою далеко за межами США

Рецепт Джулії Чайлд не для щоденного приготування, адже він складний та займає багато часу, проте приготувати його варто. М'ясо за цим рецептом виходить м'яким та ароматним, у своїй книзі авторка зазначає, що ця страва дуже корисна дітям. Якщо ви бажаете приготувати щось легше — зверніть увагу на рецепт свинячої грудки по-китайськи.

Життя Джулії Чайлд мало багато цікавих епізодів. За часів Другої світової війни вона працювала у розвідці над розробкою протиакулячої отрути, яка б відганяла акул від мін. Після війни, завітавши на вечерю в один із найстаріших ресторанів Франції, Джулія зрозуміла, що раніше нічогісінько не знала про кулінарію. Так і почались її експерименти з їжею, що привели до міжнародної слави у кулінарних колах. Публікуємо найвідоміший рецепт м'ясної печені з коньяком від Джулії Чайлд.

Рецепт легендарної "Печені з коньяком" від Джулії Чайлд

Складові

Оливкова олія – 4 ст.л

Коньяк – 2 ст.л

М'ясо – 2,5 кг

Сіль, чорний мелений перець – за смаком

Цибуля – 2 шт

Морква – 4 шт

Гриби – 150 г

Часник – 1 головка

Цедра апельсина – 1 шт

Помідор – 2 шт

Біле вино – 2 пляшки

Петрушка – пучок

Чебрець – 6-8 стебел

Лавровий лист – 2 шт

Спосіб приготування

Приготуйте маринад із половини оливкової олії, коньяку, солі та перцю. Маринуйте м'ясо у маринаді протягом 2 години. У каструлі з товстим дном підігрійте другу половину оливкової олії. Додайте цибулю, моркву, гриби, подрібнений часник, цедру апельсина та дві щіпки солі. Підсмажте, а потім зменшіть вогонь і накрийте кришкою. Тушкуйте 8-10 хвилин, доки цибуля і часник не стануть м'якими, потім додайте м'ясо. Також до каструлі додайте помідори, вино, трави пов'язані пучком, чорний перець. Перемішайте вміст каструлі, накрийте кришкою, вилийте вино та поставте в духовку. Готуйте в духовці 3-4 години за температури 160 градусів.

Сподіваємось ви знайдете час аби скоштувати цю неперевершену страву. До речі поєднання вина із чебрецем може покращити будь-які мясні блюда. Раніше ми публікували цікавий рецепт, з якого ви можете дізнатись із чим потушкувати курку, аби смак м’яса був більш насиченим.